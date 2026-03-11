Oggi i funerali di padre Pierre, morto sotto le bombe. Leone XIV: “Il suo sangue sia seme di pace per l’amato Libano”

ROMA – “Che il suo sangue sparso sia seme di pace per l’amato Libano”: così papa Leone XIV in riferimento all’uccisione di padre Pierre AlRahi, ucciso due giorni fa in un bombardamento di Israele.

Durante l’udienza in piazza San Pietro, il pontefice ha sottolineato: “Oggi si celebrano in Libano i funerali di padre AlRahi, parroco maronita di un villaggio cristiano del sud del Libano, che in questi giorni vive ancora una volta il dramma della guerra”. Leone XIV ha aggiunto: “Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova”.

Leone XIV ha ripreso: “In arabo AlRahi significa pastore; padre Pierre è stato un vero pastore, rimasto sempre accanto al suo popolo con amore e sacrificio”. Durante l’udienza sono state ricordate le circostanze dell’uccisione del religioso. “Appena ha saputo che dei parrocchiani erano stati feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutare”, ha detto Leone XIV. “Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l’amato Libano“.

LEGGI ANCHE: Libano, l’Ong accusa Israele: “Fosforo bianco sulle zone residenziali”

LEGGI ANCHE: Nei raid di Israele in Libano 123 morti in 6 giorni e 100mila sfollati

LEONE XIV: “PREGHIAMO PER PACE E PER VITTIME, TANTI BAMBINI”

Al termine dell’udienza del mercoledì in piazza San Pietro, il papa ha rivolto un appello: “Cari fratelli, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti“. Il pontefice ha aggiunto: “Possa la preghiera essere conforto per chi soffre e seme speranza per il futuro”.