Libri, a maggio un volume su ‘Adhd e plusdotazione’ col Gemelli Isola di Roma

ROMA – È prevista per maggio, da parte della Magi Edizioni, la pubblicazione del volume ‘Adhd e plusdotazione: la rivoluzione integrata. Un focus sul benessere e sulla trasformazione mente-corpo nella personalizzazione della cura’, a firma della dottoressa Maria Laura Sadolfo, psicologa e neuropsicologa del benessere, responsabile della Federazione Italiana Mindfulness – Sede del Lazio, dei dottori Mauro Ciro Antonio Rongioletti, Gennaro Bruno e Fabrizio Papa. Il volume nasce dall’esperienza clinica multidisciplinare del team dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola di Roma e si colloca nel panorama scientifico contemporaneo come contributo tecnico e metodologicamente rigoroso al tema dei disturbi del neurosviluppo. Propone una lettura innovativa e sistemica del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (Adhd), con particolare attenzione alla complessa relazione con la plusdotazione cognitiva, e intende superare approcci riduttivi e frammentari per restituire al centro la persona nella sua interezza biologica, psicologica e relazionale.

SADOLFO: “LA REGOLAZIONE MENTE-CORPO RAPPRESENTA IL CUORE STESSO DI UN PERCORSO DI CURA AUTENTICO”

Secondo Maria Laura Sadolfo, “questo libro nasce dalla convinzione che l’Adhd non si possa né si debba affrontare isolando un sintomo. Attraverso la mindfulness, il training autogeno e i protocolli integrati che sviluppo da anni nei contesti clinici ed educativi, ho potuto osservare come la regolazione mente-corpo rappresenti non un supporto accessorio, ma il cuore stesso di un percorso di cura autentico. Non una vita ‘nonostante’ l’Adhd, ma una vita piena, consapevole, gentile con se stessa”.

Mauro Ciro Antonio Rongioletti, direttore del Dipartimento Scienze di Laboratorio e dell’Ambulatorio di Allergologia, sottolinea come “i biomarcatori ematici rappresentino oggi uno strumento indispensabile per leggere l’Adhd oltre il sintomo. I dati biologici – dall’assetto infiammatorio ai marcatori neurochimici – ci permettono di tracciare il profilo individuale di ciascun paziente con una precisione prima impossibile, aprendo a percorsi di cura personalizzati e misurabili. Questo è il contributo che la medicina di laboratorio può dare alla neuropsichiatria”.

Fabrizio Papa, dirigente medico con incarico di alta specializzazione in Allergologia Clinica, evidenzia come “saper interpretare un dato biologico non significhi semplicemente leggere un valore fuori range, ma saper costruire una narrazione clinica. La valutazione allergologica e immunologica integrata, inclusa l’attenzione a parametri spesso trascurati, può rivelare componenti nascoste che amplificano i sintomi dell’Adhd, aprendo prospettive terapeutiche nuove e concrete”.

Gennaro Bruno, dirigente medico con incarico di alta specializzazione in Allergologia Clinica ed esperto in discipline psicoenergetiche, ma anche istruttore di arti marziali cinesi, evidenzia il ruolo centrale dell’asse intestino-cervello: “L’alimentazione non è un fattore di contorno nella gestione dell’Adhd: è terapia. L’accumulo di istamina, la disbiosi intestinale, l’infiammazione cronica di basso grado agiscono direttamente sulla regolazione dell’attenzione, del sonno e dell’umore. Riconoscere questa connessione significa offrire alle persone strumenti reali per stare meglio, partendo da ciò che mettono nel piatto ogni giorno”.

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E INTEGRATO

Ampio spazio viene dedicato nel volume alla plusdotazione, spesso oggetto di sovrapposizioni e fraintendimenti diagnostici, con l’obiettivo di promuovere una valutazione differenziale accurata che eviti tanto la sottodiagnosi delle difficoltà funzionali quanto la patologizzazione di profili cognitivi atipici. Riconoscere correttamente questi quadri significa costruire percorsi educativi e clinici coerenti con le reali potenzialità della persona. L’obiettivo condiviso dagli autori è promuovere un approccio realmente multidisciplinare e integrato, in cui la gestione dell’ADHD non si limiti al controllo dei sintomi, ma punti alla regolazione dei sistemi biologici coinvolti, al benessere globale e alla qualità della vita. Il volume si rivolge a medici, psicologi, professionisti della salute, educatori e ricercatori, offrendo strumenti teorici e operativi aggiornati e fondati sull’evidenza scientifica. Con questa pubblicazione, Magi Edizioni conferma il proprio impegno nella diffusione di opere di alto profilo scientifico e formativo, capaci di favorire un dialogo qualificato tra clinica, ricerca e ambito educativo su temi di rilevante impatto sanitario e sociale.