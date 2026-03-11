mercoledì 11 Marzo 2026

Trapianto capelli in Turchia: cosa c’è dietro il successo?

Il Dr. Levent Acar: considerato internazionalmente uno dei più noti chirurghi per il trapianto di capelli in Turchia

di Branded ContentData pubblicazione: 11-3-2026 ore 10:50Ultimo aggiornamento: 11-3-2026 ore 10:51

ROMA Il trapianto capelli Turchia va sempre più di moda, e questo paese è ormai da anni la meta prediletta per la risoluzione dei problemi di perdita dei capelli. Come mai la Turchia?

La Turchia è una scelta popolare per il trapianto di capelli grazie ai prezzi competitivi e ai chirurghi esperti. Le cliniche turche sono all’avanguardia tecnologica e specializzate in chirurgia estetica. Gli specialisti valutano la tua condizione capillare, prevedono possibili perdite future e ti consigliano il metodo più adatto. Grazie a strumenti moderni e precisi, ottieni un risultato personalizzato e di qualità.

Il Boom del Settore del Trapianto Capelli in Turchia

Da dieci anni la Turchia è diventato un vero e proprio paese di riferimento nel settore della tricologia. Andare a fare il trapianto di capelli a istanbul è un’opzione che porta vantaggi al paziente. Fra i cinque principali vediamo:

Il costo trapianto capelli Turchia è molto vantaggioso

Il personale è qualificato e multilingue, si può avere anche un interprete in aiuto.

Ci sono strutture moderne e vengono utilizzati metodi dell’avanguardia.

In aggiunta al trattamento, è possibile anche avere tutto il pacchetto di spostamento e logistica.

Il paziente viene anche seguito nella fase post operatoria.

Andando ad analizzare i dati per quelli che sono gli interventi di trapianto in Turchia, questi sono in crescita costante del 20% annuo, il che implica che gli utenti si fidano e la scelgono come meta.

Metodi di trapianto presso le cliniche all’avanguardia

Clinica Cosmedica, una delle cliniche per trapianto di capelli in Turchia all’avanguardia

Una delle tecniche più apprezzate è la DHI Zaffiro, procedura di trapianto grazie alla quale è possibile ottenere vantaggi quali incisioni più precise, una guarigione più veloce, nessuna cicatrice e maggiore densità di capelli.

Grazie a questo metodo, un po’ come avviene per la tecnica FUE, i follicoli piliferi vengono prelevati dall’area donatrice e rimossi con particolare cautela. La microlama in zaffiro apre poi i canali, consentendo tagli più accurati e quindi meno traumi ai tessuti e tempi di recupero minori.

I primi risultati saranno visibili già dopo il primo mese dopo l’intervento, anche se una guarigione completa può richiedere fino a diversi mesi. Possono ricorrere a questa operazione non soltanto i pazienti affetti da grave calvizie, i cui capelli sono ormai completamente caduti, ma l’intervento può essere effettuato anche su capelli diradati, grazie a un’operazione di ripristino.

Quali sono i vantaggi e i rischi del trapianto di capelli?

Il trapianto di capelli con la tecnica DHI (Direct Hair Implantation) offre diversi vantaggi rispetto a metodi tradizionali. Poiché i follicoli vengono impiantati direttamente nell’area ricevente utilizzando una penna speciale, non è necessario creare incisioni o fessure, come avviene nella tecnica FUE. Questo riduce il rischio di danni ai follicoli e permette un impianto più preciso e naturale.

Grazie alla precisione della tecnica e come viene eseguita, i capelli risultano più densi e naturali, con un aspetto più uniforme. Inoltre, poiché non viene utilizzato il bisturi, non si formano cicatrici visibili, il che rende la procedura ideale per chi desidera un risultato discreto e senza segni di intervento.

La tecnica DHI può essere completata in una sola seduta, riducendo il tempo totale di trattamento e accelerando il processo di recupero. Tuttavia, richiede maggiore abilità del chirurgo, poiché ogni follicolo deve essere posizionato con estrema cura.

I rischi sono generalmente bassi, ma possono includere gonfiore, lividi, infezioni o una scarsa crescita dei capelli, soprattutto se non eseguita da professionisti qualificati. In generale, il trapianto DHI offre un risultato più naturale e duraturo, con un recupero più rapido rispetto ad altre tecniche.

Quanto durano i capelli trapiantati in Turchia?

Naturalmente, un paziente non può fare molto per ridurre al minimo i rischi di un trapianto, e le cose possono variare da paziente a paziente. L’importante è non avere false aspettative sull’intervento e sui risultati del trapianto: bisogna tenere a mente che anche dopo il trapianto di capelli possono esserci alcuni limiti, ad esempio per quanto riguarda il volume dei capelli.

Se prima dell’intervento avevi i capelli sottili, non otterrai di certo una criniera da leone.

Di solito il dottore, come il Dr. Levent Acar di Cosmedica, consigla a ciascun paziente cosa è fattibile e cosa no caso per caso in base al proprio punto di vista professionale. Se si seguono attentamente le istruzioni, non ci dovrebbero essere effetti collaterali.

Nel periodo iniziale è necessario prendersi cura di sé e del cuoio capelluto il più possibile per ottenere un risultato ottimale. I rischi più comuni sono quelli minimamente invasivi legati all’anestesia locale oppure si possono verificare tensione e gonfiore al cuoio capelluto che scompaiono dopo qualche giorno.

Anche il prurito è assolutamente normale e deve essere messo in conto. Bisogna evitare di grattarsi per prevenire le infezioni.

I follicoli piliferi devono rigenerarsi dopo il trapianto, il che può richiedere alcuni mesi. Tuttavia, in seguito i capelli cresceranno normalmente, e potrai facilmente constatare la differenza tra prima e dopo.

Le testimonianze dei risultati finali

I risultati del prima e dopo aver effettuato un trapianto di capelli presso la clinica Cosmedica, una delle cliniche famose per il trapianto di capelli in Turchia

Oltre alla competitività dei prezzi e all’avanguardia tecnologica, un altro fattore che rende la Turchia una destinazione di riferimento per il trapianto di capelli è la trasparenza dei risultati.

Cliniche come Cosmedica, che operano sul territorio da oltre 16 anni, mostrano gallerie con foto del trapianto capelli prima e dopo l’intervento. Queste immagini testimoniano come, dopo un periodo di guarigione che varia da alcuni mesi a un anno, sia possibile ottenere una chioma densa, naturale e di aspetto completamente naturale. I pazienti possono vedere in modo concreto come i capelli, dopo aver attraversato la fase di caduta post-intervento, ricrescano in modo uniforme e naturale, conferendo un aspetto giovanile e sicuro di sé.

Molte cliniche turche, come ad esempio Cosmedica, non si limitano ad eseguire il trapianto, ma si impegnano a offrire un percorso completo che inizia prima dell’intervento e prosegue anche dopo. Questo approccio include una valutazione accurata della condizione dei capelli, un piano personalizzato di trattamento e un follow-up costante per monitorare i progressi.

L’obiettivo è non solo ripristinare la densità capillare, ma anche ottimizzare i risultati a lungo termine. Per questo motivo, il trapianto viene spesso integrato con altri trattamenti che favoriscono la ricrescita e la salute dei capelli esistenti.

Tra i più diffusi e innovativi ci sono l’uso di cellule staminali e il PRP (plasma ricco di piastrine), un trattamento biologico che utilizza il sangue del paziente stesso. Il PRP, ottenuto tramite centrifugazione, contiene fattori di crescita che stimolano i follicoli, migliorano la loro salute e favoriscono una crescita più forte e duratura. Questi trattamenti aggiuntivi non solo aumentano la densità capillare, ma riducono anche il rischio di ulteriore caduta, offrendo una soluzione completa e sostenibile per la perdita di capelli.

Grazie a questa combinazione di tecnologia avanzata, esperienza clinica e approccio personalizzato, le cliniche turche riescono a offrire risultati eccellenti, con una bassa percentuale di complicanze e una grande soddisfazione dei pazienti.

Leggi anche

Malattie del fegato, contro la Pbc un nuovo farmaco approvato dall’Aifa

di Davide Landi

Sanità, la Lombardia rafforza la rete per la cura della sclerosi multipla

di Nicola Mente

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»