Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti: “Per meme? Sì, ma neanche troppo”

ROMA – “Per il meme? Sì, ma neanche troppo”. Cleo delle Bambole di Pezza racconta sui social la scelta di tatuarsi il volto di Carlo Conti su un braccio. La cantante lo aveva mostrato nella prima puntata di Sanremo Top guidata proprio dal conduttore toscano.

LE DIFFICOLTÀ E I SACRIFICI: CI “SONO STATI ANNI DIFFICILI PER ME”

“Tutti i tatuaggi che ho, quando li guardo, mi mettono di buon umore e questo è uno di quelli.

Chi mi conosce da vicino sa quanto sono stati difficili questi anni per me: ho rinunciato all’idea di avere un piano B e questo mi ha creato non pochi problemi e pensieri. Ho messo da parte il percorso di laurea in Storia, iniziando a lavorare come babysitter perché era l’unico lavoro che mi permettesse di concentrarmi al 100% sul mio percorso musicale con solo un diploma in liceo artistico. Non guadagnavo molto, giusto quel poco che serviva per poter fare la spesa e uscire di casa”, scrive Cleo parlando delle difficoltà incontrate e i sacrifici fatti per portare avanti la sua passione.

E Cleo racconta ancora: “A proposito di spesa, c’è stato un periodo in cui la mia famiglia ha affrontato una crisi economica e i miei soldi non bastavano più. Il sostentamento primario era ufficialmente diventato una mia grande preoccupazione, arrivando a mangiare il sugo col cucchiaio perché mancava la pasta. Avevo paura per il mio futuro, perché se non fosse andato bene il mio piano A, non avevo nessun curriculum e nessun gruzzolo da parte per poter costruire qualcosa di mio. Mi sono ritrovata a quasi 30 anni in una situazione che di solito vivono gli adolescenti“.

IL SALTO: SANREMO CON “RESTA CON ME”

“Il piano A era la band, quindi capirete le mie paure. L’impegno di tutte era immenso, ci serviva solo l’occasione giusta per provare a fare il salto“, ha spiegato la frontwoman.

Poi è arrivata l’occasione di Sanremo dove le Bambole di Pezza hanno partecipato con “Resta con me”: “Carlo Conti ha letteralmente cambiato la mia vita, mi ha dato quell’opportunità che ha avverato i miei sogni per cui ho lavorato e sofferto da quando ero piccola”.

“So che il successo non è eterno, a volte ti sfugge dalle mani, però per ora voglio vivere il momento.

Non ho più paura per il mio futuro, di rimanere senza niente, senza soldi, senza casa, magari dipendente da un uomo, per poi maledire le mie scelte di vita”, dice Cleo.

“Ora so di aver fatto la scelta giusta e nulla mi rende più orgogliosa del mio percorso, perché alla fine avevo ragione io: ne è valsa la pena. Non ero una fannullona, tutt’altro: ero una donna che lavorava il triplo rispetto a una persona normale senza avere nemmeno la tranquillità economica, mentre i risultati sembravano sempre più lontani da me. Ora quei risultati li ho stampati sul braccio. W la musica, W le Bambole di Pezza”, conclude l’artista.

LE BAMBOLE DI PEZZA IN TOUR

Cleo e le ragazze delle Bambole di Pezza saranno in tour da aprile, ad abbracciare i fan che le hanno sempre sostenute. Ecco le date del “Club Tour 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound.