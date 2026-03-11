mercoledì 11 Marzo 2026

L’oroscopo di mercoeldì 11 marzo 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei stanco di fare le solite cose, ma è anche vero che le sperimentazioni in questo periodo non sono consigliate. Novità in amore, c’è uno stato di emotività molto forte che non deve tradursi in ansia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se hai fatto delle richieste nel passato, e hai le carte in regola, entro pochi giorni arriverà una bella risposta o riconferma. Il lavoro regala buoni auspici, le idee sono vincenti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Dal punto di vista sentimentale non tutto è semplice, magari hai anche una bella persona vicino, ma chi ha tormenti di lavoro li porta a casa. Evita ogni tipo di azzardo e cerca la comprensione necessaria per vivere bene.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ una giornata faticosa, devi mettere a posto alcune questioni di lavoro, hai preso molte responsabilità sulle tue spalle, confusione. Oggi sei preso dai pensieri, dalle tensioni, attenzione alle provocazioni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Puoi fare delle richieste di lavoro o studio, qualcuno ha in mente un progetto importante. L’amore può dare qualche prospettiva in più, chi è in coppia fa grandi progetti, altri si guardino attorno…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nel lavoro sei meno arrabbiato, tuttavia ogni giorno ti riprometti di non fare polemica e tutto questo è difficile da gestire. Ci sono state divergenze in casa, prudenza con un Leone o un Bilancia. Questo è il periodo delle grandi decisioni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In arrivo piccole perplessità, forse un ritardo, un accordo o un appuntamento da rimandare; cautela per le finanze. Qualche disturbo di salute e piccoli contrattempi sono stati oggetto di pensieri o ansia. Stasera non fare le ore piccole!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Mattinata un po’ stressante, non riesci a ritrovare il giusto equilibrio anche perché di recente ci sono state parecchie situazioni che hanno scombussolato la tua vita.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nelle coppie in cui c’è stata qualche problematica nel passato, ora si recupera e c’è anche un buon oroscopo per le questioni professionali. C’è più voglia di famiglia, di stare con le persone care e a cui tieni di più!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In questa giornata sei molto rafforzato; ci vuole coraggio per affrontare una prova che questo periodo ti sottopone, devi essere molto forte. E’ vero che stai bene da solo, ma se sei single da tempo inizia a guardarti attorno!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Questa giornata è valida, le belle energie che ti ritrovi ti permettono di metterti in evidenza nell’ambiente professionale. I nuovi incontri sono importanti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non esitare se ci sono richieste da fare o se intendi proporti in qualche nuovo ambiente. In serata godrai di un’ottima area familiare, e anche il tuo umore ne ricaverà ottimi benefici.






