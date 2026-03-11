L’oroscopo di mercoeldì 11 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sei stanco di fare le solite cose, ma è anche vero che le sperimentazioni in questo periodo non sono consigliate. Novità in amore, c’è uno stato di emotività molto forte che non deve tradursi in ansia.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Se hai fatto delle richieste nel passato, e hai le carte in regola, entro pochi giorni arriverà una bella risposta o riconferma. Il lavoro regala buoni auspici, le idee sono vincenti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Dal punto di vista sentimentale non tutto è semplice, magari hai anche una bella persona vicino, ma chi ha tormenti di lavoro li porta a casa. Evita ogni tipo di azzardo e cerca la comprensione necessaria per vivere bene.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
E’ una giornata faticosa, devi mettere a posto alcune questioni di lavoro, hai preso molte responsabilità sulle tue spalle, confusione. Oggi sei preso dai pensieri, dalle tensioni, attenzione alle provocazioni.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Puoi fare delle richieste di lavoro o studio, qualcuno ha in mente un progetto importante. L’amore può dare qualche prospettiva in più, chi è in coppia fa grandi progetti, altri si guardino attorno…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Nel lavoro sei meno arrabbiato, tuttavia ogni giorno ti riprometti di non fare polemica e tutto questo è difficile da gestire. Ci sono state divergenze in casa, prudenza con un Leone o un Bilancia. Questo è il periodo delle grandi decisioni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In arrivo piccole perplessità, forse un ritardo, un accordo o un appuntamento da rimandare; cautela per le finanze. Qualche disturbo di salute e piccoli contrattempi sono stati oggetto di pensieri o ansia. Stasera non fare le ore piccole!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Mattinata un po’ stressante, non riesci a ritrovare il giusto equilibrio anche perché di recente ci sono state parecchie situazioni che hanno scombussolato la tua vita.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Nelle coppie in cui c’è stata qualche problematica nel passato, ora si recupera e c’è anche un buon oroscopo per le questioni professionali. C’è più voglia di famiglia, di stare con le persone care e a cui tieni di più!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
In questa giornata sei molto rafforzato; ci vuole coraggio per affrontare una prova che questo periodo ti sottopone, devi essere molto forte. E’ vero che stai bene da solo, ma se sei single da tempo inizia a guardarti attorno!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Questa giornata è valida, le belle energie che ti ritrovi ti permettono di metterti in evidenza nell’ambiente professionale. I nuovi incontri sono importanti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non esitare se ci sono richieste da fare o se intendi proporti in qualche nuovo ambiente. In serata godrai di un’ottima area familiare, e anche il tuo umore ne ricaverà ottimi benefici.