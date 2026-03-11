Meteo, le previsioni di mercoledì 11 marzo 2026

ROMA – La pressione non è molto forte sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al Centro-Nord. Al mattino ci saranno piovaschi irregolari su Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sugli Appennini e sulle coste adriatiche centrali. Sarà asciutto e parzialmente soleggiato sul resto delle regioni.

NORD

La pressione non è fortissima sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata con un cielo molto nuvoloso o coperto e piovaschi irregolari su Lombardia e Nordest e Liguria di levante. Nel pomeriggio il tempo sarà più asciutto, ma la nuvolosità sarà sempre ben presente e localmente compatta. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 13 e i 16°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione non è forte sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata con molte nubi e qualche piovasco irregolare su Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà su tutti gli Appennini e anche lungo le coste adriatiche e toscane con piogge irregolari, generalmente di debole intensità. Sarà parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature: Valori massimi compresi tra i 13 e i 17 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso. Da segnalare una maggior instabilità pomeridiana associata a qualche debole precipitazione sui settori montuosi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno calmi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 14°C di Potenza e i 16-18°C delle altre città.