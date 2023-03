VIDEO | Donnamaria con il megafono fuori dal Gf Vip. A rischio la sua presenza in studio

ROMA – Non sono passati neanche due giorni dalla squalifica dalla Casa più spiata d’Italia che Edoardo Donnamaria torna a far parlare di sè. Dopo il panino-gate che è costato la finale al Vippone e l’allontamento dalla sua fidanzata Antonella Fiordellisi, l’ex volto di Forum ha pensato bene di andare a urlare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

E così si è presentato in calzini e cibatte, e munito di megafono, fuori dagli studi di Cinecittà dove è ‘nascosta’ la Casa del Grande Fratello, per urlare una dichiarazione d’amore alla fidanzata che ha lasciato lì dentro e per salutare gli amici ancora in gara, gli Spartani. “Antonella m’hai fatto impazzire ma mi manchi– urla il ragazzo- Spartani ve vojo bene”.

Il gesto è stato apprezzato dagli inquilini, che in un primo momento non si erano accorti che le urla erano per loro, ma non è stato apprezzato dagli autori che hanno prima alzato il volume della musica nella casa e poi hanno cambiato le inquadrature.

“ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA 😭😭😭😭 #DONNALISI pic.twitter.com/YNACdvJXgt — ꓭꓭ (@dettabibi) March 11, 2023

A testimoniare il tutto c’è un video che un’amica di Edoardo ha postato su Instagram e che non è sfuggito ai fan sui social che hanno rilanciato l’hashtag #edoinstudio perchè pare che dopo la sua squalifica per comportamenti inammissibili per il programma di Mediaset è a rischio anche la sua presenza nella puntata di lunedì 13 marzo. ‘Uno spettacolo non può andare in scena senza il suo PROTAGONISTA lunedì Edo DEVE essere in studio lo vuole lui lo vogliono i ragazzi in casa lo vogliamo noi pubblico‘, Quest’uomo è il Grande Fratello anche fuori. LO VOGLIAMO IN STUDIO!!!! Dopo 180 giorni, dopo avere regalato emozioni gioie e dolori Edoardo Donnamaria, in quanto PROTAGONISTA INDISCUSSO. Lo vogliamo noi, ma soprattutto lo MERITA lui‘, scrivono sui social i suoi fan.