Ucraina, l’Istituto Buddista Soka Gakkai dona 260mila dollari all’Unhcr

ROMA – “Con il peggioramento della situazione in Ucraina, continua ad aumentare il numero dei rifugiati dall’Ucraina e dai paesi limitrofi. La Soka Gakkai ha deciso di donare 30 milioni di yen (260.000 dollari) all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) come aiuti umanitari per l’emergenza dei rifugiati“, ad annunciarlo in un comunicato l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

“La cerimonia di donazione si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede centrale della Soka Gakkai a Shinanomachi, Tokyo, dove il presidente Harada ha consegnato la donazione alla rappresentante dell’UNHCR in Giappone, Karen Farkas. All’inizio della cerimonia, la rappresentante dell’UNHCR in Giappone Karen Farkas ha ringraziato la Soka Gakkai per il suo continuo supporto nel corso degli anni a un’ampia gamma di attività di sostegno ai rifugiati”.

“Inoltre- prosegue la nota- ha così descritto l’attuale situazione in Ucraina: ‘Attualmente in Ucraina, mentre la maggior parte degli uomini adulti rimane nel paese, i bambini, le donne e gli anziani sono costretti a evacuare da soli, senza nessun tipo di aiuto.

Fino all’8 marzo, oltre due milioni di persone hanno varcato i confini ucraini, ma questo numero potrebbe raggiungere presto i quattro milioni. Non solo, si stima che dodici milioni di persone avranno bisogno di assistenza all’interno del paese. Si tratta della più grave crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale, e continua ad aggravarsi rapidamente. Al momento, c’è un urgente bisogno di aiuti volti a proteggere le vite [dei rifugiati], come coperte e sacchi a pelo che possano riparare dal freddo, cibo, medicinali e assistenza psicologica, e anche l’UNHCR sta concentrando tutte le energie su questo'”.

“Il presidente Harada ha espresso il suo sincero rispetto e apprezzamento nei confronti dell’UNHCR e di tutti coloro che stanno lottando in prima linea nell’assistenza umanitaria. Ha inoltre affermato che, insieme a tutti i membri della Soka Gakkai, in quanto buddisti che portano avanti la filosofia della sacralità della vita, sta pregando affinché la tragica situazione in Ucraina si risolva il prima possibile”, conclude.