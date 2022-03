M5s, Fico: “Conte già legittimato, riceverà nuovo plebiscito”

NAPOLI – “Giuseppe Conte è già legittimato. È il tribunale che ha sancito che le delibere andavano sospese, ma Conte ha avuto un plebiscito e, secondo me, avrà un grande plebiscito anche questa volta”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo ai cronisti a margine di una iniziativa a Napoli nel giorno in cui gli iscritti al movimento si esprimono, in seconda convocazione, sull’approvazione del nuovo statuto. “In ogni caso – conclude – invito tutti gli iscritti al Movimento 5 stelle a partecipare e Conte lo reputo un grande leader”.

