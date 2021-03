Vaccino AstraZeneca, somministrato anche in Calabria lotto sospeso dall’Aifa

REGGIO CALABRIA – È stato somministrato anche in Calabria il lotto ABV2856 AstraZeneca del vaccino anti Covid-19 sospeso in via precauzionale dall’Aifa. Le dosi sono state distribuite in tutti i centri regionali: da Cosenza dove è stato somministrato anche dalla struttura medica gestita dall’Esercito, a quelle nella provincia di Reggio Calabria. Al momento, secondo quanto appreso dalla Dire, non si sono registrati problemi né anomalie. Diverse le categorie professionali alle quali il vaccino del lotto in questione è stato inoculato. Si va dal personale scolastico, passando per quello della giustizia e le forze dell’ordine.

