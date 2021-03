In Liguria somministrate 5.500 dosi del lotto AstraZeneca sospeso da Aifa

GENOVA – In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi del lotto di Astrazeneca stoppato da Aifa, di cui 5.500 già somministrate. Lo fa sapere Alisa, l’azienda ligure sanitaria, che ha dato mandato a tutte le aziende sociosanitarie di sospendere immediatamente la somministrazione del lotto oggetto dell’avviso dell’Agenzia del farmaco, comunicare eventuali giacenze ed effettuare una ricognizione in tutti i punti di vaccinazione in cui il vaccino è stato distribuito.

“Dalla ricognizione preliminare emerge che abbiamo ricevuto 23 segnalazioni totali di reazione avversa per il vaccino Astrazeneca, di cui nove del lotto oggetto di provvedimento– spiega Barbara Rebesco, responsabile della logistica della campagna vaccinale per Alisa- si tratta di reazioni non gravi, tutte risolte o in fase di miglioramento. Al momento, non è stato definito alcun nesso di causalità con la somministrazione del vaccino, per arrivare a questa conclusione è necessaria un’attenta valutazione che è ancora in corso”.

A rassicurare i vaccinati ci pensa Giancarlo Icardi, coordinatore del gruppo di lavoro delle politiche vaccinali della Società italiana di igiene rassicura: “Normalmente le reazioni avverse si manifestano entro 24 ore dalla somministrazione del vaccino, quindi le persone che sono state vaccinate non devono allarmarsi”.

LEGGI ANCHE: Covid, Gimbe: “Contagio avanza, terapie intensive sotto pressione in 11 regioni”