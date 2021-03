Tg Cultura, edizione dell’11 marzo 2021

ROBERTO BENIGNI LEGGERÀ LA DIVINA COMMEDIA AL QUIRINALE

Il 25 marzo, giorno del Dantedì, Roberto Benigni leggerà un canto della Divina Commedia al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. È questo l’evento cardine per la giornata dedicata a Dante nell’anno del settecentenario dalla sua morte, che vedrà la realizzazione di oltre cento iniziative dedicate al Sommo poeta. “Benigni ha avuto la capacità di riempire le piazze leggendo Dante. È davvero simbolico che questo avvenga nel luogo più rappresentativo dell’unità d’Italia”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, annunciando l’appuntamento che verrà trasmesso in diretta dalla Rai.

AL MAXXI GRANDE MOSTRA SU ALDO ROSSI, ARCHITETTO DELLE CITTÀ

Teorico della città, vincitore del Pritzker Prize, archistar ante litteram, Aldo Rossi è il protagonista di una grande mostra al Museo Maxxi, a Roma. Curata da Alberto Ferlenga, l’esposizione presenta oltre 800 tra disegni, schizzi, appunti, lettere, fotografie, modelli e documenti che testimoniano e ripercorrono il percorso di questo gigante dell’architettura. “Aldo Rossi è un punto di riferimento della storia dell’architettura italiana e internazionale, un maestro, una figura irripetibile che ha messo al centro la città e la sua ricostruzione”, ha detto Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi.

UFFIZI, OLTRE 100MILA FOLLOWER PER IL PRIMO ANNO SU FACEBOOK

Primo compleanno da oltre 100mila follower per il profilo Facebook delle Gallerie degli Uffizi. Il celebre museo, sbarcato sulla popolare piattaforma il 10 marzo scorso, all’indomani del lockdown, ha subito raccolto grande seguito con le serie di video ‘La mia sala’ e ‘Uffizi on Air’. Non solo Facebook, per le Gallerie è stato l’anno del boom social, con in tutto 836.501 seguaci. In testa c’e’ Instagram, con 615.085, quindi Facebook, poi Tik Tok, 70.615 in 8 mesi, e infine Twitter con 49.021 follower.

AL VIA IL RESTAURO DEL ROSTRO DELLE EGADI INDIVIDUATO DA TUSA

È partito il restauro dell’ultimo rostro recuperato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana sui fondali delle Egadi. Il via agli interventi è stato dato in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Sebastiano Tusa, assessore e archeologo siciliano che aveva individuato nel 2018 il prezioso reperto a nord-ovest dell’isola di Levanzo. Classificato come ‘Rostro Egadi 17’, il reperto rappresenta l’ennesima testimonianza della storica battaglia navale che pose fine alla prima guerra punica con la vittoria di Roma su Cartagine.