Al via i casting online per il prossimo Zecchino D’Oro

BOLOGNA – Al via i casting online per i futuri piccoli protagonisti dello Zecchino D’Oro. A causa dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno le selezioni per la squadra dei giovani solisti si spostano sul web per dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità di partecipare senza rischi. Gli aspiranti cantanti hanno tempo fino al 10 maggio per caricare i propri video su una piattaforma web dedicata.

La procedura di selezione, totalmente gratuita, si rivolge a tutte le tutte le bambine e i bambini tra i tre e i 10 anni. L’obiettivo, spiega lo staff dell’Antoniano, “non è trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro”, giunto alla 64esima edizione. Da oggi dunque, accedendo al sito zecchinodoro.org è possibile inviare un video della durata di un minuto in cui i piccoli interpreti eseguono una canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello Zecchino d’Oro. I video saranno selezionati dallo staff dell’Antoniano che riascolteranno, in una seconda fase, i bambini selezionati. I solisti selezionati saranno gli interpreti dell’edizione di dicembre del festival e le canzoni in gara invece sono selezionate da una commissione di qualità composta da rappresentanti dell’Antoniano ma anche professionisti del settore musicale e dello spettacolo, tra cui anche Cristina D’Avena, Calcutta, Arianna, Rudy Zerby, Eddy Anselmi, Lucio Fabbri e altri.

