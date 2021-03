Isola del Cinema, l’evento di Roma sul Tevere si sposta online

ROMA – L’Isola del Cinema, l’evento che si svolge a Roma ogni estate da 25 anni all’Isola Tiberina, sbarca online sulla piattaforma di cinema MyMovies, per proporre al pubblico una edizione speciale, dal sottotitolo ‘Riprendiamoci il Futuro’: un’esortazione a proiettarci oltre il momento storico che stiamo vivendo e le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. E sceglie ancora di più di puntare sui giovani e di raccogliere le energie accumulate per celebrare, dal 18 al 28 marzo, la passione per il cinema e le altre arti. Così come descritto dal manifesto di quest’anno, nella visione del presidente Giorgio Ginori, lo sguardo rivolto in avanti racconta una tensione proiettata al futuro, che si esprime anche attraverso l’attenzione per l’ambiente che ci circonda, da tutelare e proteggere, naturalmente in stretta collaborazione con i giovani. E sarà proprio un film dedicato a questo tema ad aprire la kermesse.

IL PROGRAMMA

In anteprima nazionale, per la sezione ‘Fuoco sul reale’, sarà presentato il documentario ‘Sustainable Nation’, del regista israeliano Micah Smith. In un mondo in cui l’acqua è la risorsa primaria, il docufilm racconta i tre progetti di tre israeliani che cercano di portare soluzioni idriche sostenibili a un pianeta sempre più assetato. A partire dal proposito di un utilizzo più razionale dell’acqua, il lavoro di questo trio visionario mette in luce il ciclo che unisce cibo, energia e acqua, sottolineando come risolvere questa enorme sfida possa aiutare le persone a liberarsi da povertà e malattie, in un mondo in cui una persona su dieci non ha accesso all’acqua potabile sicura.

La rassegna cinematografica L’Isola del Cinema propone undici giorni di proiezioni in streaming di film italiani e stranieri, anticipate da contributi extra, come presentazioni, interviste e video messaggi di registi e attori, che verranno trasmessi su MyMovies, con accesso gratuito. La programmazione pone particolare attenzione al cinema italiano con una selezione di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film internazionali. Gli omaggi ai Maestri del cinema e la sezione dedicata al cinema breve contribuiscono ad arricchire il programma. A completare il programma, gli incontri letterari, a cura di ‘Cinema & Libri’, che dal 2016 organizza le presentazioni letterarie de L’Isola del Cinema, e che anche quest’anno propone alcune novità editoriali presentate dagli autori.