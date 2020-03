Coronavirus, Chef Rubio: “Le rivolte nelle carceri sono un giusto urlo”

ROMA – Le rivolte nelle carceri di questi giorni “sono un giusto urlo” ed è “vergognoso” che non ci sia stato nessun messaggio di cordoglio per le vittime accertate fino ad ora. Gabriele Rubini, per tutti Chef Rubio, torna così sulla questione carceri, sulle rivolte di queste ultime ore, scoppiate contemporaneamente negli istituti penitenziari dal nord a sud del paese. Intervistato dall’agenzia Dire, prova a farsi un’idea di quanto sta succedendo in queste ore negli istituti: “Lo Stato, il Governo, i politici non danno i mezzi per andare a colpo sicuro su quello che è successo, possiamo fare solo supposizioni- spiega Rubio- Posso ipotizzare che ci sia qualcosa di strano che tutte le carceri improvvisamente si siano ritrovate con meno sicurezze. Sembra quasi che abbiano lasciato le infermerie aperte apposta, se si parla veramente di decessi per assunzione massiccia di metadone. Ci sono persone trasferite morte in altre carceri, altre trasferite e morte altrove, mentre non si sa dei 12 quanti siano i morti per metadone, chi si dice sia morto per infarto ma non ci sono segni di violenza”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, il garante dei detenuti del Lazio: “Le carceri non sono attrezzate per l’isolamento in caso di contagio”

Quello che forse indigna di più Rubio è che “nessuno abbia speso parole di cordoglio nei confronti dei parenti delle vittime, che ancora non sanno chi è morto e chi è vivo. Non sanno se hanno parenti tra le vittime. È vergognoso che lo Stato non dia informazioni a tal proposito”. E in tutto questo è “ancora peggio il sospetto che sotto tutto ci sia una volontà ben precisa di abbassare il livello di sicurezza delle carceri in giornata così”, quindi “a morte detenuti ed evasi” e soprattutto “ci si concentra sui 34 evasi di Foggia e non sulle decine di migliaia di detenuti che sono in un vergognoso stato di salute”.

LEGGI ANCHE: Disordini al carcere di Foggia per le restrizioni anticovid-19, interviene anche l’esercito

Per esempio “a Rebibbia c’è la tubercolosi ma non se ne parla. Ho persone care che hanno parenti e figli all’interno e mi riferiscono queste cose. E dire che loro sono anche più fortunati di altre realtà, non oso immaginare in Cpr, nelle case circondariali come sia la situazione. Sono affranto, distrutto, notando questa poca empatia, il nazismo dei compagni, dei fratelli, delle persone di sinistra. Sono vergognosi“.

Le rivolte dei detenuti “sono un urlo giusto, sul quale ora bisogna lavorare perché la situazione sia risolvibile. Sono stato additato da fomentatori di folle, giornalisti, politici, conduttori tv quando ho criticato l’impreparazione dei giovani dell’Arma che vanno al massimo 2 volte l’anno al poligono e non è possibile che si mandino a morire ragazzi e che ci siano potenziali stragi ogni giorno, per mezzi obsoleti e preparazione fumosa. Ma non è stato fatto nulla. Non sono neanche migliorate le condizioni di chi fa il poliziotto e di chi sta in caserma. E neanche dei cittadini. A distanza di mesi, ci ritroviamo con una situazione in cui invece di dire che dovremmo trovare una soluzione, anche nelle carceri, dove la situazione è vergognosa, invece di ammassare gente nelle carceri, bisognerebbe trovare una soluzione e cambio di metodo, si tende a criminalizzare, quando i veri criminali sono i colletti bianchi che decidono della sorte di migliaia di persone”. Una delle carceri in cui è scoppiata la rivolta è quella di Modena, dove pare ci fosse un caso di un contagiato da coronavirus: “Non pare, c’era sicuramente. Ha senso che una persona a contatto con altre in carcere si preoccupi più di chi è in spazi aperti. Il problema siamo noi, non i carcerati”.

Quando si parla di carcerati, “si pensa solo ai criminali, che sono brutti sporchi e cattivi e ai parenti, brutti, sporchi e cattivi pure loro. Ma le vittime non sono solo i carcerati sono pure quelli che ci lavorano, con turni massacranti e in condizioni precarie, con mezzi obsoleti. È più facile aizzare la folla contro i carcerati e non contro chi li mette in queste condizioni, loro o chi ci lavora. Mi fa rabbia anche solo parlarne e non trovare unanimità di pensieri concordi”.

LA MISSIONE UMANITARIA DI CHEF RUBIO NELLA STRISCIA DI GAZA

Da dicembre 2019 a febbraio 2020 Chef Rubio si è unito alla missione umanitaria nella Striscia di Gaza con il Gaza Freestyle Festival. Un’esperienza che lo ha decisamente segnato (“mi sto riprendendo solo ora”) e che per certi versi, oggi come oggi rimpiange: “Stanno meglio loro, a questo punto voglio tornare a Gaza. Se questa è la situazione. Almeno Hamas mi ha fatto entrare nelle carceri da subito, avere tutto ciò che volevo per portare avanti i progetti, entrare in linea continuativa senza interruzioni. Le carceri normali a Gaza sono molto più umane di quelle che ho visitato in Italia, da nord a sud. Di terrorismo a Gaza c’è poco. C’è un trattamento più umano tra poliziotto penitenziario e detenuto, si rispettano più di quanto facciamo noi qui”. L’urlo di Rubio non cade certamente nel vuoto: “Fortunatamente non solo solo, ho oltre 730mila persone sui social che mi seguono” ed è importate una “pacca mediatica che dimostra come il popolo sia dalla mia parte, dalla parte dei carcerati, dei migranti, dei rifugiati”.

Nelle ultime ore hanno fatto notizia i veri e propri assalti ai supermercati dopo l’annuncio delle ulteriori restrizioni da parte del Governo: “Giustifico il panico di una persona rinchiusa in condizioni disumane rispetto all’idiozia di chi crede di essere libero, che assalta il supermercato per comprare il futile. Se privi il supermercato di beni di necessità ne privi altri di un bene”. Sul coronavirus e su come si risolverà la situazione, è chiaro: “Tutto quello che succede ora distoglie da tematiche, da cose che scopriremo più in là. Ci stanno nascondendo le cose ed è assurdo che non chiediamo spiegazioni. Invece di fare dei meme del cazzo sullo stare a casa. I vip che fanno cartelli che si accaparrano proseliti facendo ‘catene’ sullo stare a casa, perché tutti siano omologati a un pensiero, è solo uno sfigato”.