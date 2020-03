Coronavirus, Rosati (Pd): “Bene Gualtieri, difendere il lavoro costi quel che costi”

ROMA – “Sono molto contento che il ministro Gualtieri e il Governo abbiano varato ulteriori misure a sostegno del settore economico del Paese. Si tratta di 25 miliardi, fondi molto importanti”. Così all’agenzia Dire Antonio Rosati, esponente dem di lungo corso e membro dell’assemblea nazionale del Partito democratico, a proposito delle nuove misure varate dal Governo per contrastare gli effetti del Coronavirus sull’economia.

“Questo provvedimento- ha detto Rosati- deve andare in più direzioni e credo che nelle prossime settimane l’Europa dovrà dare un grande aiuto all’Italia, perché quello che noi dobbiamo fare, oggi, costi quel che costi, è non perdere nemmeno un posto di lavoro in nessuna azienda. Oggi parlare di parametri non ha senso. L’intelaiatura europea dopo questa esperienza dovrà uscire completamente rinnovata e cambiata, ma questo lo vedremo dopo. Oggi bisogna rassicurare e dare fiducia, e credo che il Governo si stia muovendo molto bene”.

Rosati ha poi aggiunto che “è necessario tuttavia essere molto attenti alla burocrazia legata a queste erogazioni. Guarderei alle banche come strumento per fare arrivare alle aziende ciò che serve per pagare stipendi, affitti, leasing e ciò che è necessario. Perché il diavolo si nasconde nei dettagli, cioè la burocrazia. Bisogna allora fare in modo che queste risorse arrivino rapidamente e abbiano un effetto rapido sul sistema economico”.

