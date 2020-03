Sergio e Sabrina sono due amanti che, per problemi economici, non possono mollare tutto e vivere il loro amore. La loro vita sembra cambiare quando un collega di lui, per vendicarsi degli scherzi di cui spesso è vittima, gli fa credere di aver vinto tre milioni alla lotteria. Sergio, che ora pensa di essere ricco, convince così Sabrina a scappare insieme. Ma la verità, come sempre, viene a galla.