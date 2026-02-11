Addio “Dawson”: si è spento James Van Der Beek, volto del teen drama che ha fatto la storia

ROMA – “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha incontrato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico”: sono le parole con cui Kimberly Van Der Beek ha dato la notizia della morte del marito, James su Instagram.

James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, serie tra le più amate dai teenager di fine anni ’90, è morto a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lascia la moglie e sei figli, Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn, Joshua e Jeremiah.

LA MALATTIA

L’attore, soffriva di una forma tumorale al colon-retto, giunta al terzo stadio. Ne aveva parlato per la prima volta pubblicamente nel novembre 2024, in una intervista a People. La brutta scoperta risaliva a più di un anno prima, durante un esame di routine, a 46 anni. Nell’intervista aveva annunciato il suo impegno rivolto sia al suo percorso di cura, sia a sensibilizzare su una malattia sempre più diffusa anche negli adulti sotto i 55 anni. “Sono stato impegnato a tenere questo segreto da un po’ di tempo ma in passato ho trovato utile e catartico condividere le cose pubblicamente”, riportava l’intervista di Van Der Beek a People.

In questi anni è stato testimonial della campagna di prevenzione dal tumore del colon retto dell’associazione “Shield Cancer Screen” .