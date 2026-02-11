Al Teatro Filodrammatici di Milano ‘In Scena! Futuro digitale, Inclusività e Cultura sportiva’

MILANO – Il Teatro Filodrammatici di Milano ospita dal 18 al 20 febbraio ‘In Scena! Futuro Digitale, Inclusività e Cultura Sportiva’, un percorso di incontri e dialoghi che intreccia spirito olimpico, educazione digitale e inclusività nella cornice ideale dell’Olimpiade Culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

‘In Scena!’, un progetto di Il Ring delle Idee in partnership con Fondazione Italia Digitale promosso dal Teatro Filodrammatici, nasce con l’obiettivo di mettere in relazione col pubblico comunicatori digitali, giornalisti e protagonisti dello sport, creando un confronto accessibile su innovazione tecnologica, partecipazione e crescita civile. L’iniziativa si rivolge a studenti, pubblico e addetti ai lavori con un programma articolato in tre giornate e diversi focus tematici.

“La vocazione del nostro teatro è quella di invitare il pubblico a condividere le sfide più urgenti del presente. Con questo progetto vogliamo inquadrare l’educazione digitale, l’inclusività e la cultura sportiva come strumenti di crescita civile. Per noi è naturale da sempre che il Filodrammatici non sia solo luogo di spettacolo, ma un presidio culturale in cui comunità, giovani e professionisti possano confrontarsi su come abitare il futuro con maggiore consapevolezza. Mettere in dialogo dal vivo linguaggi, esperienze e competenze differenti è il primo atto concreto per associare all’innovazione tecnologica il fattore umano”.

Tommaso Amadio e Bruno Fornasari, direttori artistici del Teatro Filodrammatici di Milano.

“Quando il Teatro Filodrammatici mi ha proposto di pensare a un progetto in concomitanza con l’Olimpiade Culturale, ho condiviso con entusiasmo e iniziato a costruire un percorso che coniugasse la cultura sportiva, il valore della partecipazione civile e l’educazione all’inclusività con uno sguardo proiettato al futuro digitale. Da qui la partnership con la Fondazione Italia Digitale e il suo Presidente Francesco Di Costanzo, anche lui entusiasta del percorso che si sarebbe sviluppato. Ha così preso forma una programmazione che, arricchendosi giorno dopo giorno, di presenze, interventi, suggestioni, contenuti, ha dato vita alla manifestazione “In Scena!”, tre giorni di incontri, dialoghi e confronti. Adesso tocca al pubblico dire la sua, noi vi aspettiamo numerosi”.

Elisa Greco, presidente di Il Ring delle Idee

“Il digitale oggi non è solo una questione di strumenti o di innovazione tecnologica, ma di responsabilità, cultura, partecipazione, centralità nella vita quotidiana. Viviamo in un ecosistema in cui informazione, relazioni e partecipazione passano sempre più attraverso le piattaforme, per questo è fondamentale aiutare le persone – soprattutto i più giovani – a sviluppare competenze critiche, consapevolezza e fiducia. In ‘In Scena!’ vogliamo promuovere un’idea di educazione digitale che metta al centro la persona e l’innovazione, attraverso dialogo, cultura, conoscenza. Ringraziamo il Teatro Filodrammatici e il Ring delle Idee, portare questi temi a teatro è molto importante ed è un’iniziativa fortemente in linea con il percorso per una matura cultura digitale che ogni giorno ci impegniamo a mettere in campo con Fondazione Italia Digitale”.

Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale

IL PROGRAMMA

Mercoledì 18 febbraio | Futuri possibili – Spirito olimpico e inclusività

La mattina si apre con i saluti istituzionali e l’introduzione alle tre direttrici del progetto. A seguire, ‘Futuri possibili’, una riflessione sulle sfide e le opportunità per essere protagonisti consapevoli del futuro digitale, con un dialogo tra Luciano Violante (Associazione Futuri Probabili – progetto Pedagogia Digitale), Bruno Fornasari (condirettore artistico del Teatro Filodrammatici), e Francesco Di Costanzo (Fondazione Italia Digitale). Modera Elisa Anzaldo, giornalista Rai vicedirettrice del Tg1.

Spazio anche a un momento musicale col rapper Anastasio, autore lo scorso anno dell’album Le macchine non possono pregare, intervistato da Fabio Malagnino, giornalista e direttore del Festival Digitale Popolare.

Nel pomeriggio, il tema ‘Spirito olimpico e inclusività’ mette al centro pari opportunità, tecnologia protesica come supporto a performance e autonomia, e il percorso clinico-riabilitativo per il rientro allo sport e alla vita attiva. Tra gli interventi: Paolo Carito, Patrizia Asproni, Maurizio Bellacosa, Claudia Sorlini, Marco Bigica ed Eleonora Fiorillo.

Giovedì 19 febbraio | I giovani e l’educazione digitale – Comunicare con fiducia nell’era digitale

La mattina è dedicata ai giovani e all’educazione digitale: privacy online e rischi della diffusione non consensuale di contenuti intimi, con prospettive legali, educative e l’esperienza di chi opera sul territorio. In programma, tra gli altri: Umberto Ambrosoli e Laura Cossar; un dialogo tra Marco Bani ed Ernesto Belisario; l’incontro con Giovanni Anastasi (Formez PA) e David Gallo (One-O-One Games).

Il pomeriggio guarda invece alla comunicazione pubblica e all’innovazione: ‘Comunicare con fiducia nell’era digitale’ mette a confronto professionisti su linguaggi, strumenti e nuove sfide per una comunicazione più efficace e inclusiva. Intervengono, tra gli altri: Francesco Maria Spanò, Sergio Talamo, Pietro Biglia, Biagio Mannino, Marieva Favoino, Davide Bertani, Gabriele Palamara, Annalisa D’Errico.

Venerdì 20 febbraio | Match Point Digitale – Sport, valori e comunicazione

La terza giornata è dedicata al racconto dello sport come costruzione di comunità: strategia, collaborazione e visione, per imparare a usare gli strumenti con maggiore consapevolezza. Conduce Domenico Bonaventura. Tra i relatori: Niccolò Quattrini, Fabio Battista, Giorgia D’Errico, Andrea Previati, Gian Luca Comandini, Paolo Maggioni, Francesca Buttara.