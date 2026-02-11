Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 11 febbraio 2026

GIOCHI 2026, COMMISSIONE GARANZIA CHIEDE STOP SCIOPERO DEI VOLI

Si va verso una ‘tregua olimpica’ anche sul fronte trasporti. La Commissione di garanzia ha proposto lo stop agli scioperi per tutta la durata dei Giochi di Milano Cortina 2026, chiedendo il rinvio delle astensioni nel settore dei voli già previste per il 16 febbraio e il 7 marzo. L’obiettivo è quello di proteggere i flussi record di atleti, delegazioni e turisti, spostando gli scioperi nel periodo tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni. Una posizione “condivisa” dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che si è detto “pronto a formalizzare la richiesta di rinvio ai sindacati, con disponibilità a successiva convocazione al Ministero”.

DL UCRAINA, OK CAMERA: DA ‘VANNACCIANI’ SÌ A FIDUCIA MA NO A TESTO

Il dl Ucraina passa l’esame della Camera grazie al voto di fiducia. L’appuntamento è il primo test per la compagine legata al nuovo partito di Roberto Vannacci, ‘Futuro nazionale’. I tre deputati aderenti, Pozzolo, Sasso e Ziello, hanno votato sì alla fiducia posta dal Governo e no al provvedimento. I ‘vannacciani’ hanno quindi ribadito la loro posizione, da sempre contraria all’invio di aiuti militari a Kiev, ma al contempo non hanno fatto mancare il loro sostegno alla maggioranza. Il testo passerà ora al Senato, dove la votazione è unica: con la fiducia si vota anche il provvedimento.

REFERENDUM, COMITATI SÌ: A MARZO MARATONA ORATORIA A ROMA

I Comitati per il sì al referendum sulla giustizia lanciano la maratona oratoria a piazza Cavour, a Roma, dal 2 all’8 marzo. In conferenza stampa alla Camera, gli organizzatori spiegano che l’inziativa avrà lo slogan ‘la riforma rende il giudice più libero per una giustizia più giusta’. Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato ‘Sì Separa’ sottolinea “l’incredibile campagna di mistificazione in atto”. Francesco Petrelli, presidente del Comitato Camere Penali, spiega che ci sarà “un microfono a disposizione dei cittadini dalle 10 alle 18”. Intanto un sondaggio Youtrend per Sky TG24 mostra una partita aperta per il 22-23 marzo, con il Sì avanti al 52,6% contro il 47,4% dei No.

MATTARELLA ALL’UNIVERSITÀ DI TRENTO, OMAGGIO A DE GASPERI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto oggi all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università di Trento. La cerimonia è stata preceduta dall’intitolazione della Biblioteca Universitaria Centrale (Buc) ad Alcide De Gasperi. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha sottolineato come le intuizioni dello statista trentino siano ancora attuali di fronte ai “rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati in questo momento difficile della vita del mondo”. L’intitolazione della Biblioteca a De Gasperi, ha concluso il presidente richiamando le parole del rettore, confermano che l’Ateneo è “presidio di cultura, studio e quindi di libertà”.