Olimpiadi 2026, in aeroporto lo ‘scherzone’ del campione bulgaro di snowboard

ROMA – All’aeroporto scatta l’allarme del metal detector al passaggio di un “ragazzone” con il viso tirato. Mentre si avvicina all’agente di sicurezza, il giovane affonda le mani sotto la felpa per tirarne fuori qualcosa. Per pochi, tesissimi secondi, l’uomo in divisa lo fissa immobile. Poi si accorge che quel qualcosa è ‘solo’ una medaglia olimpica e si scioglie in un “Wow”. Seguono una smorfia dal tenore “me l’hai fatta!”, i doverosi complimenti e una finale pacca sulla spalla dell’atleta. Il siparietto è opera di Tervel Zamfirov, campione bulgaro che ha portato a casa una medaglia di bronzo nello slalom Gigante Parallelo di Snowboard alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il 20enne mette così in mostra il premio conquistato dal suo profilo social, attraverso la burla allestita in aeroporto e il video è diventato in poco tempo virale. “Il punto di vista del campione olimpico ‘medagliato’ con uno strano senso dell’humor”: è il copy che accompagna il breve flmato. Tervel in effetti ha molti motivi per essere di buonumore: con il suo bronzo ha regalato la prima medaglia olimpica alla Bulgaria negli ultimi vent’anni.