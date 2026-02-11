mercoledì 11 Febbraio 2026

Olimpiadi 2026, in aeroporto lo ‘scherzone’ del campione bulgaro di snowboard

La presa in giro dell'atleta Tervel Zamfirov all'addetto alla sicurezza diventa virale: 'galeotta' la medaglia di bronzo vinta nello slalom gigante parallelo

di Cristina RossiData pubblicazione: 11-2-2026 ore 16:40Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 16:40

ROMA – All’aeroporto scatta l’allarme del metal detector al passaggio di un “ragazzone” con il viso tirato. Mentre si avvicina all’agente di sicurezza, il giovane affonda le mani sotto la felpa per tirarne fuori qualcosa. Per pochi, tesissimi secondi, l’uomo in divisa lo fissa immobile. Poi si accorge che quel qualcosa è ‘solo’ una medaglia olimpica e si scioglie in un “Wow”. Seguono una smorfia dal tenore “me l’hai fatta!”, i doverosi complimenti e una finale pacca sulla spalla dell’atleta. Il siparietto è opera di Tervel Zamfirov, campione bulgaro che ha portato a casa una medaglia di bronzo nello slalom Gigante Parallelo di Snowboard alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 

Il 20enne mette così in mostra il premio conquistato dal suo profilo social, attraverso la burla allestita in aeroporto e il video è diventato in poco tempo virale. “Il punto di vista del campione olimpico ‘medagliato’ con uno strano senso dell’humor”: è il copy che accompagna il breve flmato. Tervel in effetti ha molti motivi per essere di buonumore: con il suo bronzo ha regalato la prima medaglia olimpica alla Bulgaria negli ultimi vent’anni.

Leggi anche

Malore per lo chef di Vance, Bertolaso: “Al pronto soccorso olimpico con ‘solo’ 10 macchine di scorta, curato come tutti”

di Nicola Mente

VIDEO | Short Track d’oro, l’Italia vince nella staffetta mista: Arianna Fontana fa il tris

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»