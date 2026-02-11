mercoledì 11 Febbraio 2026

Rai, la protesta contro Petrecca continua: “Sciopero delle firme in tutti i tg e gr”

"La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina è stata un duro colpo all'immagine"

11-2-2026

ROMA – “La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina è stata un duro colpo all’immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un Servizio Pubblico degno di questo nome. La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei CDR delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità. Usigrai ritiene che la protesta dei colleghi e delle colleghe di RaiSport vada sostenuta con un gesto concreto, individuale e collettivo, di solidarietà e partecipazione. Per questo abbiamo indetto, per l’intera giornata di venerdì 13 Febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web”.

Lo scrive in una nota l’esecutivo Usigrai.

“Al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si spiegano le ragioni della protesta. Riteniamo sia utile e doveroso trasmettere ai cittadini la nostra presa di posizione a difesa dell’immagine della Rai, e di chi ci lavora”, conclude il comunicato. 

