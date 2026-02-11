mercoledì 11 Febbraio 2026

“Salvate la spiaggia di Macari”: in Sicilia parte appello per la baia incontaminata (ma televisiva)

Il Comune di San Vito Lo Capo ha presentato un progetto per la gestione di nuovi servizi in un'area di 2.000 metri quadrati, con l'obiettivo di realizzare spiagge attrezzate, parcheggi e navette. I cittadini dicono no per l'impatto ambientale

di Marcella PirettiData pubblicazione: 11-2-2026 ore 15:06Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 15:06

BOLOGNA – Proteggere la spiaggia incontaminata di Macari dall’orda di turisti (incoraggiati dalla serie tv che l’ha resa famosa) ma soprattutto evitare che venga stravolta da nuove attrezzature e servizi che rischiano di cambiarne il volto. Gli ambientalisti hanno ingaggiato una vera ‘battaglia’, in Sicilia, per il mantenimento della bellezza naturale di questa bella baia nella Sicilia occidentale, situata nel territorio del Comune di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. La spiaggia, prima angolo incontaminato ma sconosciuta ai più, è diventata molto famosa (e ha visto arrivare man mano un sempre maggior numero crescente di turisti) grazie ad una serie Tv della Rai che si intitola proprio “Màkari” ed è prodotta da Palomar (si ispira ai romanzi di Gaetano Savatteri). Il Comune di San Vito Lo Capo, deciso a non farsi scappare l’opportunità turistica, ha presentato un progetto per la gestione dei servizi lungo il litorale della ‘Rina di Macari’. E vorrebbe realizzare attrezzature commerciali (spiagge attrezzate, parcheggi, navette, noleggio pedalò, ma si è parlato anche di un luna park) che, secondo gli ambientalisti ma anche per tanti cittadini siciliani, finirebbero inevitabilmente per ‘rovinare’ l’identità della baia (trasformandola in una località turistica come tante altre) e mettere a rischio la biodiversità della zona. Il piano del Comune prevede la gestione di un’area di 2.000 metri quadrati ha già ottenuto il parere favorevole della Regione Sicilia. ma gli ambientalisti hanno ottenuto che venga nuovamente analizzata e valutata.

Per opporsi al progetto del Comune, in Sicilia è nato il comitato “Salviamo Macari” fondato da cittadini residenti e frequentatori della zona. Il gruppo ha lanciato una petizione online che in poco tempo ha superato le cinquemila firme. Tra le persone che hanno firmato ci sono numerosi nomi noti del mondo dello spettacolo, tra cui Emma Dante, Beppe Fiorello e Donatella Finocchiaro. “Il progetto provocherebbe un’ingiustificata pressione antropica con impatti come: produzione di rifiuti, rumore, consumo energetico e inquinamento dell’aria, perdita di habitat naturali e disturbo della fauna e dell’avifauna […]” scrivono i promotori di “Salviamo Macari” nella  piattaforma ‘IoScelgo’ che sta raccogliendo le firme della petizione. In particolare, i residenti dicono ‘no’ a una serie di interventi significativi come la privatizzazione dell’area, l’ampliamento dei parcheggi, nuove aree attrezzate, noleggio di pedalò e canoe, aree gioco e persino un teatro temporaneo, operativo nella stagione estiva.

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha dichiarato a Repubblica che il Comune non intende affatto cambiare volto alla bella baia di Makàri: i servizi pensati per la spiaggia sarebbero a basso impatto ambientale, e ha fatto l’esempio di trenini elettrici gratuiti. “Non vogliamo cementificare né fare interventi speculativi- ha detto il primo cittadino- il progetto mira a garantire una fruizione ordinata e sostenibile del territorio offrendo servizi essenziali per i visitatori senza impattare con l’ambiente”.

Leggi anche

VIDEO | Il delfino della laguna di Venezia “ormai è di casa”: è diventato un ospite fisso

di Mattia Cecchini

Ambiente, a Salerno la VI edizione del premio ‘Demetra 2026’

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»