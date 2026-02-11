mercoledì 11 Febbraio 2026

Dl Ucraina, Vannacci: “Si alla fiducia, no al decreto e mantengo gli ordini del giorno”

"Futuro nazionale sa bene dove stare, non siamo uno strumento della sinistra"

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 11-2-2026 ore 13:34Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 13:34

ROMA – “Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare. Infatti, ho sempre detto che non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la Nazione, a differenza di quanto viene sostenuto da alcuni e lo dimostriamo nei fatti. Manterremo i nostri ordini del giorno che contengono l’impegno ad interrompere le forniture di armi, a favore dell’esercito di Zelensky e voteremo, altresì, contro nel voto finale”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci annunciando il si’ alla fiducia dei tre deputati Sasso, Ziello e Pozzolo e il no al decreto.

VANNACCI: FN HA SUA IDENTITÀ, NON SIAMO COME BONELLI, CONTE E SCHLEIN

“Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l’etichetta di essere insieme ai Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein di turno, ma, al contempo, non rinunciamo alla nostra identità”, ha sottolineato Vannacci.

