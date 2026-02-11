Nel Villaggio olimpico si fanno 66mila lavatrici. E spunta il detersivo dedicato a Cortina

ROMA – Tante lavatrici e tantissimo bucato. Forse nessuno ci pensa, ma nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina c’è una maxi lavanderia che gestisce più di 66 mila carichi di lavaggi in supporto ad atleti e staff che alloggiano nelle sedi olimpiche di Cortina, Bormio, Livigno, Anterselva e Tesero. Ed è lì che con tutte le accortezze vengono lavati – tra lavaggi a freddo e cicli brevi – anche i capi tecnici che gli atleti indossano durante le gare. I tessuti tecnici, infatti, si sa, richiedono una cura speciale. A ‘firmare’ la Laundry Room ufficiale delle Olimpiadi sono Dash e Lenor, rispettivamente marchi di detersivo e ammorbidente, che per l’occasione hanno fatto avere a tutti gli atleti dei campioni di prodotto, alcuni dei quali presentano una nuova fragranza ispirata proprio a Cortina e alle atmosfere alpine, con tanto di packaging dedicato.

Come spiega un comunicato, però, l’impegno di Dash per Milano Cortina 2026 va però oltre il bucato. In occasione dei Giochi, il brand prende parte a “Campioni Ogni Giorno”, il programma di P&G Italia che promuove l’accesso allo sport dei giovani con disabilità nel nostro Paese, contribuendo al programma “Adaptive Winter Sport”, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e sostenuto da P&G Italia in collaborazione con Lo Spirito di Stella ETS. Nell’ambito dell’iniziativa, Dash donerà 84 sedie a ruote ai rifugi e agli impianti sciistici – di cui 38 già ricevute dai Comuni di Cortina d’Ampezzo e di Anterselva – alle località protagoniste dei Giochi per permettere alle persone con disabilità di muoversi in autonomia e vivere pienamente momenti di socialità, relax e convivialità sulla neve.

“Essere al fianco degli atleti di Milano Cortina 2026 significa per noi trasformare la performance sportiva in performance quotidiana”, dichiara Vittorio Sapio, Direttore Marketing e Commerciale divisione Cura dei Tessuti e della Casa di P&G Italia. “Con Dash mettiamo a disposizione dei campioni dei Giochi una tecnologia di lavaggio capace di garantire risultati eccellenti anche nelle condizioni più sfidanti, con un’attenzione crescente alla sostenibilità grazie ai lavaggi a freddo. La Lavanderia del Villaggio Olimpico di Cortina è il simbolo concreto di questo impegno, che unisce innovazione ed efficacia, con un’attenzione particolare anche alla responsabilità sociale”.