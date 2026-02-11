Lollobrigida minimizza il caso Rai: “Petrecca? Polemica fra giornalisti”

ROMA – Il caso della disastrosa ‘diretta Petrecca’ dell’inaugurazione di Milano-Cortina, di cui si parla a livello mondiale finendo anche sul New York times?

“All’interno del quadro dell’organizzazione delle Olimpiadi il giudizio è da ogni punto di vista positivo. Non credo che sia di grandissimo interesse, una polemica che fate voi tra giornalisti”.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, lo dice a margine di ‘Beyond climate’, evento di presentazione del SIM in corso alla sede di Confindustria a Roma. “Ho letto molto delle Olimpiadi organizzate in Italia, ho letto tanti apprezzamenti a livello mondiale, anche comparati ad altre Olimpiadi organizzate sulle quali le polemiche sono state costanti- dice Lollobrigida- penso che tutti noi, forse anche ad iniziare dalla nostra comunicazione, dovremmo tendere a parlare del 99,9% delle cose che vanno bene, piuttosto che tentare sempre di stigmatizzare le cose che suscitano magari curiosità”.

Insomma, “ritengo che il dato delle Olimpiadi sia particolarmente positivo nella sua organizzazione ed è ovvio che non si può non immaginare che il governo che ha messo in piedi la struttura organizzativa italiana non sia allo stesso modo apprezzato, come è stato stigmatizzata l’organizzazione di altri eventi olimpici meno rilevanti dal punto di vista della comunicazione, credo che sia molto positivo quello che sta avvenendo in Italia”, conclude il titolare del MASAF.