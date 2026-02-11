mercoledì 11 Febbraio 2026

Il Super Bowl ha registrato il picco più alto di audience della storia degli Stati Uniti

Con 137,8 milioni di persone collegate nello stesso momento, sulla NBC

Data pubblicazione: 11-2-2026 ore 11:34Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 11:34

ROMA – Numeri da capogiro, anche se lo spettacolo in campo non è stato memorabile quanto quello offerto da Bad Bunny nell’intervallo più famoso del mondo. Il Super Bowl andato in scena domenica ha raccolto una media di 124,9 milioni di spettatori, diventando la seconda edizione più vista di sempre nella storia della televisione americana. Meglio ha fatto solo il 2025, che aveva toccato quota 127,7 milioni.

Ma il dato più impressionante però è un altro: nel secondo tempo si è registrato il picco assoluto di pubblico simultaneo mai visto negli Stati Uniti, con 137,8 milioni di persone collegate nello stesso momento, sulla NBC. Un’enormità, soprattutto considerando che la partita – vinta dai Seattle Seahawks contro i New England Patriots- è stata giudicata da molti piuttosto piatta.

Anche l’ormai rituale show dell’intervallo ha confermato la sua forza magnetica. L’esibizione di Bad Bunny, accompagnata come sempre da una pioggia di spot milionari, ha incollato allo schermo 128,2 milioni di spettatori: secondo miglior risultato di sempre, ma 5,3 milioni in meno rispetto allo show di Kendrick Lamar nel 2025.

Leggi anche

Britney Spears cede i diritti del suo catalogo musicale per 200 milioni di dollari

di Giusy Mercadante

Sanremo 2026, Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»