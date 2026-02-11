Il Super Bowl ha registrato il picco più alto di audience della storia degli Stati Uniti

ROMA – Numeri da capogiro, anche se lo spettacolo in campo non è stato memorabile quanto quello offerto da Bad Bunny nell’intervallo più famoso del mondo. Il Super Bowl andato in scena domenica ha raccolto una media di 124,9 milioni di spettatori, diventando la seconda edizione più vista di sempre nella storia della televisione americana. Meglio ha fatto solo il 2025, che aveva toccato quota 127,7 milioni.

Ma il dato più impressionante però è un altro: nel secondo tempo si è registrato il picco assoluto di pubblico simultaneo mai visto negli Stati Uniti, con 137,8 milioni di persone collegate nello stesso momento, sulla NBC. Un’enormità, soprattutto considerando che la partita – vinta dai Seattle Seahawks contro i New England Patriots- è stata giudicata da molti piuttosto piatta.

Anche l’ormai rituale show dell’intervallo ha confermato la sua forza magnetica. L’esibizione di Bad Bunny, accompagnata come sempre da una pioggia di spot milionari, ha incollato allo schermo 128,2 milioni di spettatori: secondo miglior risultato di sempre, ma 5,3 milioni in meno rispetto allo show di Kendrick Lamar nel 2025.