Viminale: “Nel 2025 ci sono stati 49 attacchi a linee ferroviarie, nel 2024 erano stati solo 9”

ROMA – “In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato“, il Viminale fa sapere che “nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”.

LEGGI ANCHE: Treni nel caos a Bologna, Fs conferma i sabotaggi. La Lega: “Come gli anni ’70”

SALVINI: “CONFERMATE PREOCCUPAZIONI, CHI CI ATTACCA NON RESTERÀ IMPUNITO”

“I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini commentando i dati diffusi dal ministero dell’Interno.