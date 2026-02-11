mercoledì 11 Febbraio 2026

Viminale: “Nel 2025 ci sono stati 49 attacchi a linee ferroviarie, nel 2024 erano stati solo 9”

Il fenomeno del sabotaggio alle linee ferroviarie sembra aver registrato un'impennata nel 2025

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 11-2-2026 ore 11:43Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 12:49

ROMA – “In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato“, il Viminale fa sapere che “nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”.

LEGGI ANCHE: Treni nel caos a Bologna, Fs conferma i sabotaggi. La Lega: “Come gli anni ’70”

SALVINI: “CONFERMATE PREOCCUPAZIONI, CHI CI ATTACCA NON RESTERÀ IMPUNITO”

“I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini commentando i dati diffusi dal ministero dell’Interno.

Leggi anche

Maltempo, arriva il vortice di San Valentino

di Redazione

Catania, spara con il fucile al vicino di casa: arrestato

di Salvo Cataldo

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»