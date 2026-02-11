Britney Spears cede i diritti del suo catalogo musicale per 200 milioni di dollari

Ph. Mark Seliger

ROMA – Britney Spears avrebbe venduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale. Un repertorio immenso che comprende nove album in studio e hit come “Baby One More Time”, “Oops…I did it again!”, “I’m a slave 4 you”, “Toxic” e “Gimme More”. Lo riportano i media stranieri che, per il costo dell’operazione, parlano di una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari.

A lanciare per primo la notizia è stato Tmz. Secondo il sito, l’accordo sarebbe stato siglato lo scorso 30 dicembre, ma non sono chiari quali diritti siano stati ceduti: le registrazioni o le royalties editoriali legate ai testi. Sony Music detetiene e controlla i diritti delle registrazioni dei brani della popstar, che non figura come autrice della maggior parte dei suoi brani più famosi. Un elemento che potrebbe aver inciso visto che sono proprio le registrazioni la parte più cospicua del pacchetto.

La principessa del pop, in ogni caso, si sarebbe aggiunta all’elenco di artisti della società, tra cui compaiono Prince, Boyz II Men, Whitney Houston, Bob Marley, Axl Rose, Notorius B.I.G. e James Brown.

SPEARS UNA DELLE ARTISTE FEMMINILI PIÙ DI SUCCESSO

La 44enne è una delle artiste femminili più di successo, con oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dal 1999, anno del suo debutto, ha raggiunto un traguardo dietro l’altro, raggiungendo il ‘rango’ di icona del pop. Un successo che si è dovuto scontrare con una tumultuosa vita personale che l’ha messa di fronte a una tutela legale da parte del padre che è stata revocata nel 2021. L’uomo ha controllato le finanze e la quotidianità della figlia per 13 anni. Recentemente, Spears ha scritto di sentirsi “incredibilmente fortunata di essere ancora viva”. La cantante ha, inoltre, espresso le intenzioni di non voler tornare nel giro dell’industria musicale. L’ultimo singolo – un duetto con Elton John – risale al 2022.

Nel 2023 la cantante ha pubblicato un memoir, “The Woman in Me”, in cui racconta dettagliatamente le difficoltà nell’essere costretta alla tutela legale e le ripercussioni sulla sua vita. Dal libro sarà tratto un biopic omonimo diretto dal regista di “Wicked” e “Wicked 2” Jon M. Chu.