mercoledì 11 Febbraio 2026

L’oroscopo di mercoledì 11 febbraio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 11-2-2026 ore 8:24Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 8:24

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se ci sono state delle polemiche nel passato, ora devi andare oltre. Amore più critico che passionale, ma non per colpa tua.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei molto ansioso e stressato per responsabilità e scadenze nel settore professionale: rilàssati accanto alla persona che ami. Attenzione alle piccole recriminazioni, troppe spese.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Serata sotto tono, ci sono cambiamenti che è meglio rimandare. In amore agitazione perché qualcuno non risponde le tue richieste.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Invito a parlare con cautela se devi affrontare un ex, un parente o un familiare che non è del tutto dalla tua parte. Devi stare attento alle questioni economiche rimaste in sospeso.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata in cui la fatica si fa sentire, il nervosismo può riversarsi nella coppia. Nel complesso non si può dire che tu stia diventando ricco, forse è stato necessario riflettere…


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se da poco lavori ad un nuovo progetto è normale sentirsi stanchi perché non deleghi mai nulla. Ancora qualche spesa per la casa e imprevisti di varia natura, ma tutto si affronta con più tranquillità.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se lavori per una azienda è probabile che ci sia qualche dubbio sul futuro, ma alla fine le soluzioni si troveranno. Devi iniziare a fare quello che vuoi…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Hai grande energia, ma questo non basta, ci sono oppositori, persone che cercano di metterti il bastone tra le ruote. Spesso sono le questioni di lavoro, le insofferenze vissute all’esterno che si riversano sui sentimenti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai fare delle scelte di lavoro, riguadagnare qualcosa in termini di tranquillità. Non avere paura del futuro, anche l’amore si risveglia, sei forte!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La giornata può portare qualche buona novità, soprattutto se lavori in proprio. Ecco una giornata che porta più sincerità nel tuo cuore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

In questo periodo devi fare le cose che contano. Se il tuo cuore è indeciso tra due storie fai attenzione e vàluta attentamente. Solo il fisico è in lieve calo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Le scelte che farai da qui al prossimo mese sono importanti sia per l’amore che per il lavoro. E’ un periodo di forti spese, soprattutto per chi ha figli.



































































Leggi anche

L’oroscopo di martedì 10 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»