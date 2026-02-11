L’oroscopo di mercoledì 11 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se ci sono state delle polemiche nel passato, ora devi andare oltre. Amore più critico che passionale, ma non per colpa tua.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Sei molto ansioso e stressato per responsabilità e scadenze nel settore professionale: rilàssati accanto alla persona che ami. Attenzione alle piccole recriminazioni, troppe spese.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Serata sotto tono, ci sono cambiamenti che è meglio rimandare. In amore agitazione perché qualcuno non risponde le tue richieste.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Invito a parlare con cautela se devi affrontare un ex, un parente o un familiare che non è del tutto dalla tua parte. Devi stare attento alle questioni economiche rimaste in sospeso.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata in cui la fatica si fa sentire, il nervosismo può riversarsi nella coppia. Nel complesso non si può dire che tu stia diventando ricco, forse è stato necessario riflettere…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Se da poco lavori ad un nuovo progetto è normale sentirsi stanchi perché non deleghi mai nulla. Ancora qualche spesa per la casa e imprevisti di varia natura, ma tutto si affronta con più tranquillità.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se lavori per una azienda è probabile che ci sia qualche dubbio sul futuro, ma alla fine le soluzioni si troveranno. Devi iniziare a fare quello che vuoi…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Hai grande energia, ma questo non basta, ci sono oppositori, persone che cercano di metterti il bastone tra le ruote. Spesso sono le questioni di lavoro, le insofferenze vissute all’esterno che si riversano sui sentimenti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Potrai fare delle scelte di lavoro, riguadagnare qualcosa in termini di tranquillità. Non avere paura del futuro, anche l’amore si risveglia, sei forte!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
La giornata può portare qualche buona novità, soprattutto se lavori in proprio. Ecco una giornata che porta più sincerità nel tuo cuore.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In questo periodo devi fare le cose che contano. Se il tuo cuore è indeciso tra due storie fai attenzione e vàluta attentamente. Solo il fisico è in lieve calo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Le scelte che farai da qui al prossimo mese sono importanti sia per l’amore che per il lavoro. E’ un periodo di forti spese, soprattutto per chi ha figli.