Meteo, le previsioni di mercoledì 11 febbraio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Un’intensa, ma veloce perturbazione attraversa il Paese dal Nordovest (nelle primissime ore del giorno) verso il Sudest con precipitazioni a tratti intense, nevose sugli Appennini a quote alte, mediamente sopra i 1200 metri sulle Alpi. Le piogge si concentreranno soprattutto al mattino e saranno forti sui settori tirrenici. Nel pomeriggio il tempo inizierà a migliorare. Venti forti da Ponente.

NORD

Una veloce perturbazione attraversa le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordest dove ci saranno le ultime piogge al mattino, generalmente di modesta intensità. Al Nordovest il tempo sarà più asciutto, anche con schiarite soleggiate. Venti moderati, sia da Scirocco sull’Adriatico che da Ponente sul Mar Ligure. Temperature Valori massimi attesi tra i 9 e i 14°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Le nostre regioni sono attraversate da un’intensa, ma veloce perturbazione. La giornata trascorrerà con una mattinata di maltempo su gran parte dei settori. Le piogge si concentreranno maggiormente sui settori tirrenici. Nel pomeriggio tenderà a migliorare con precipitazioni relegate ai settori montuosi. Schiarite soleggiate in Sardegna. Venti forti di Ponente e Scirocco, mari molto mossi. Temperature Valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila, i 15-16°C di Roma, Firenze, Ancona e Pescara

SUD E SICILIA

Una perturbazione interessa le nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un tempo molto instabile e spesso perturbato con precipitazioni diffuse, possibili su tutte le regioni, ma più consistenti sui settori tirrenici. Piogge anche nel pomeriggio, ma distribuite in forma più irregolare. I venti soffieranno con forte intensità da Libeccio, i mari saranno molto mossi. Temperature Valori massimi attesi tra i 9°C di Potenza e i 18°C di Palermo