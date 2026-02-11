mercoledì 11 Febbraio 2026

Tragedia in Canada: dieci morti in una sparatoria in una scuola. Morto il killer

A sparare potrebbe essere stata una donna ma la polizia non conferma. Durante la strage sono state ferite anche ventisette persone

Data pubblicazione: 11-2-2026 ore 7:56Ultimo aggiornamento: 11-2-2026 ore 7:59

ROMA – È di dieci morti e ventisette feriti il bilancio della sparatoria avvenuto in una scuola secondaria a Tumbler Ridge, ex cittadina mineraria a nord di Vancouver. Secondo le prime ricostruzioni, ad aprire il fuoco sarebbe stata una donna che si sarebbe uccisa prima dell’arrivo della polizia. Stando a quanto riferito dai media canadesi, gli agenti arrivati alla Tumbler Ridge Secondary School, frequentata da circa 175 studenti, avrebbero trovato sette persone uccise, tra cui la sospettata della sparatoria. Un’ottava vittima sarebbe morta durante il trasporto in ospedale mentre altre due persone, sarebbero state trovate morte in un’abitazione vicino alla scuola. La polizia non esclude che anche queste siano collegate alla sparatoria.

Sui social le parole del primo ministro canadese Mark Carney che si è detto devastato dalla vicenda: “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questo orribile atto di violenza. Mi unisco ai canadesi nell’esprimere la mia solidarietà a coloro le cui vite sono cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini. La nostra capacità di restare uniti nei momenti difficili è la cosa migliore del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca”.

Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd ha spiegato che attualmente non si conosce il movente della sparatoria e quale sia il legame tra l’assalitore e le vittime.

Leggi anche

Meteo, le previsioni di martedì 10 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di martedì 10 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»