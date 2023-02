Sanremo, Morgan e la chat con Sgarbi: “Amadeus incompetente”

ROMA – Amadeus è un “incompetente” e se verrà confermato per la quinta volta come direttore artistico del Festival di Sanremo “si dovrà scendere in piazza“. Lo sostiene Morgan, nella chat ‘Sgarbistan‘ creata da lui e Vittorio Sgarbi, mentre è in corso la quarta serata del Festival.



Nel messaggio, visionato dall’agenzia Dire, il cantante scrive: “Non sto guardando Sanremo e sono beatamente immerso in processi creativi da tenere ben distanti, incontaminati. Proprio nella densa tavolozza delle idee mi balza il pensiero di quanto sarebbe brutto non ci fosse la varietà, la molteplicità, di quanto sia indispensabile la diversità di strumenti, di materie, di proposte, di metodi, di approcci. Negare la vastità dell’espressione umana è limitare la sua evoluzione, è attentare alla sua intelligenza”.



Poi, l’attacco ad Amadeus: “Non dobbiamo più permettere per molte ragioni assai importanti e per le quali vale la pena di lottare che lo stesso signore (per altro incompetente) faccia il padrone della canzone. È la quarta edizione. Se ci sarà una quinta io penso che si dovrà scendere in piazza, non per Sanremo ma per la democrazia”.