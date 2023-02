Somalia, Cok (Asvi): “Diamo futuro ai giovani, così Shabab perde”

ROMA – “In Somalia la chiave è lavorare sui giovani, offrendo scuola e sicurezza, per strapparli alla povertà ed evitare che finiscano per arruolarsi con i miliziani di Al-Shabaab. Per questo nei campi profughi di Chisimaio e Da’ab noi di Avsi sosteniamo e aumentiamo la partecipazione di ragazzi e ragazze ai gruppi scout, che si fanno carico di aiutare la popolazione, e questo crea un senso di cittadinanza attiva che ha ricadute positive sul resto della comunità”. Corrado Cok è il capomissione in Somalia della Fondazione Avsi e all’agenzia Dire traccia i contorni di un Paese che non è ancora uscito dalla guerra civile, e intanto è chiamato a fare i conti con i cambiamenti climatici da cui derivano carestie, siccità, invasioni di locuste, inondazioni ed epidemie.

A questo si aggiunge l’instabilità alimentata dalla milizia ribelle, ritenuta un gruppo terrorista dal governo di Mogadiscio. Sebbene compia regolari attacchi che causano vittime anche tra i civili, è percepita – anche tra le donne – come un’alternativa nelle zone rurali e più remote della Somalia, dove mancano lavoro, servizi e sicurezza pubblica. Lo ha riferito in diversi report anche l’International Crisis Group.

Cok continua riportando che “molte aree nominalmente liberate dal governo sono in realtà ancora vuote di servizi e della presenza dello Stato, pertanto sono pericolose: chiunque possieda un’arma può dettare legge sulle comunità”. Per questo, ricorda, “tempo fa alcuni capi villaggio ci hanno chiesto di allestire dei campi sportivi per tenere i giovani lontani dalle ‘tentazioni'”. A soffrire maggiormente della mancanza di lavoro e opportunità sono ragazzi e ragazze nonché gli sfollati costretti a vivere nei campi profughi: sono 3 milioni secondo l’Agenzia Onu per i rifugiati, mentre un milione ha già lasciato il Paese.

Proprio per garantire una vita migliore, nel 2022 Avsi ha avviato la seconda edizione di un intervento umanitario realizzato grazie ai fondi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e in partenariato con ong e istituzioni locali. Il progetto, avviato nel 2020, prevede vari interventi per garantire sicurezza alimentare e fonti di reddito, fornendo ad esempio agli agricoltori dei corsi di formazione, asini e carretti per il trasporto e antiparassitari per il bestiame. Ci sono poi i servizi igienico-sanitari, potenziati attraverso la creazione di pozzi e sistemi per purificare le fonti d’acqua comunali. Avsi lavora inoltre per migliorare la condizione delle donne e delle ragazze, con corsi contro la violenza di genere: vengono distribuite torce solari per dar loro maggiore sicurezza durante la notte e costruiti servizi igienici separati, in modo che non debbano percorrere lunghe distanze che le esporrebbero a potenziali pericoli.

Interventi preziosi perché, assicura Cok, “la vita non è semplice. Molti sfollati arrivano da noi sotto shock sia per le violenze da cui sono fuggiti che per quelle subite durante il viaggio. C’è chi ha visto familiari morire. A questo- aggiunge il capomissione- si aggiunge il senso di smarrimento per il fatto di trovarsi in luoghi sconosciuti, senza legami familiari né clanici, che in questi contesti sociali sono fondamentali”.

Non ultimo “mancano i servizi come l’acqua pulita o la scuola per bambini e adolescenti: le scuole sono solo nelle grandi città, altrove il tasso di abbandono scolastico è altissimo”.

Grazie ai fondi Aics, conclude Cok, “per il 2023 puntiamo a raggiungere 40mila persone con lo stesso budget: donne, uomini, bambini, anziani, disabili. Per questi ultimi, prevediamo latrine specifiche che garantiranno l’accessibilità”. Proprio in questi giorni il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud è in missione a Roma, dove è già stato ricevuto dall’omologo Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani.