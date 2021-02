New leak exposes phone data of more than 100 million Brazilians

by João Marcelo

SAO PAULO – A new data leak has been discovered in Brazil. The target was telephone data and more than 100 million Brazilians were reached.

Information security firm Psafe, which had already identified the CPF leak last month, discovered the leak on February 3, but only released the information earlier this week.

According to Psafe, the records of 102,828,815 Brazilians regarding cell phone number, time of calls, personal data, among other data were exposed. The company also said that cybercriminals indicated the source of the leaks and this time the accused were the telephone companies Claro and Vivo. According to a report on the Neofeed website, the hacker claims to have information on 57.2 million telephone accounts by Vivo and 45.6 million by Claro. The numbers are lower than the bases of the two companies. Vivo has a base of 78.5 million accounts, while the competitor has 63.1 million.

In an interview with Cnn Brasil, Claro stated that it did not identify any data leaks and that the company that located the base, Psafe, “did not find evidence to prove the criminals’ allegation”. The mobile phone company said it would conduct an investigation and invest in security procedures, in addition to maintaining “constant monitoring” of its database to “identify fraud and protect its customers”.

Through a note, Vivo reported that, “there was no data leak incident” and said that “it has the strictest controls in accessing its consumers’ data and in combating practices that may threaten their privacy”.

SOTTRATTI DATI A 100 MILIONI DI PERSONE, È ALLARME PRIVACY

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – I dati telefonici di oltre 100 milioni di brasiliani sono stati sottratti nell’ambito di un nuovo furto di informazioni sensibili dopo quello che ha riguardato oltre 200 milioni di dati fiscali scoperto il mese scorso. L’ente di cybersecurity Psafe, che aveva già identificato la precedente appropriazione indebita, ha scoperto il furto il 3 febbraio ma ha divulgato l’informazione solo ieri.



Stando a Psafe, tra le varie informazioni sono stati sottratti i registri relativi a numeri telefonici, orari di chiamate e dati personali di 102.828.815 cittadini brasiliani. L’ente ha già affermato che i cybercriminali hanno indicato le fonti delle loro informazioni, facendo finire nel mirino le società telefoniche Claro e Vivo.



Secondo un reportage del sito Neofeed, gli hacker hanno detto di avere informazioni di 57,2 milioni di conti telefonici appartenenti a Vico e 45,6 milioni di Claro. Numeri, questi, inferiori ai database totali delle due aziende. Vivo dispone infatti di 78,5 milioni di conti, mentre la concorrente ne detiene 63,1 milioni. In un’intervista all’emittente Cnn Brasil, responsabili di Claro hanno detto di non aver identificato il furto di dati e che Pfase “non ha trovato prove che dimostrino le affermazioni dei criminali”. L’ente ha reso noto che condurrà un’indagine e che investirà in procedure di sicurezza, oltre a mantenere “un costante monitoraggio” dei suoi database per “identificare frodi e proteggere i suoi clienti”.



Tramite una nota, Vivo invece ha comunicato che “non c’è stato alcun incidente relativo a un’esposizione di dati” e sottolineato che adotta “i più rigidi controlli nell’accesso ai dati dei suoi utenti e nella lotta alle pratiche che possano minacciare la loro privacy”.

NOVO VAZAMENTO EXPÕE DADOS TELEFÔNICOS DE MAIS DE 100 MILHÕES DE BRASILEIROS

por João Marcelo

SAO PAULO – Um novo vazamento de dados foi descoberto no Brasil. O alvo da vez foram os dados telefônicos e mais de 100 milhões de brasileiros foram atingidos.

A empresa de segurança de informações, Psafe, que já havia identificado o vazamento dos CPFs no mês passado, descobriu no dia 3 de fevereiro o vazamento, mas só divulgou a informação no dia 10.

De acordo com a Psafe, os registros de 102.828.815 brasileiros referentes a número de celular, tempo das ligações, dados pessoais, entre outros dados foram expostos. A empresa ainda afirmou que os cibercriminosos indicaram a fonte dos vazamentos e dessa vez as acusadas foram as empresas de telefonia Claro e Vivo.

Segundo reportagem do site Neofeed, o hacker diz ter informações de 57,2 milhões de contas telefônicas da Vivo e de 45,6 milhões da Claro. Os números são menores que as bases das duas empresas. A Vivo detém uma base de 78,5 milhões de contas, ja a concorrente possui 63,1 milhões.

Em entrevista à Cnn Brasil, a Claro afirmou que não identificou vazamento de dados e que a empresa que localizou a base, Psafe, “não encontrou evidências que comprovem a alegação dos criminosos”. A empresa de telefonia móvel disse que fará uma investigação e que investe em procedimentos de segurança, além de manter “monitoramento constante” da sua base de dados para “identificar fraudes e proteger seus clientes”.

Por meio de nota, a Vivo informou que, “não houve incidente de vazamento de dados” e disse que “possui os mais rígidos controles nos acessos aos dados dos seus consumidores e no combate às práticas que possam ameaçar a sua privacidade”.