Prenotazioni vaccino, in Lombardia video tutorial per medici di base

Di Maria Laura Iazzetti

MILANO – Quattro passaggi, partendo dall’identificazione del cittadino. La Regione Lombardia ha deciso di spiegare ai medici di base e ai farmacisti come registrare i pazienti per la campagna vaccinale anti-covid tramite un video-tutorial di quattro minuti, che la ‘Dire’ ha visionato in anteprima.

Lunedì si inizierà con gli over 80: dopo l’inserimento del codice fiscale e il riconoscimento dell’assistito, verranno inseriti i dati attraverso cui contattare il cittadino. Sono fondamentali il numero di telefono “che servirà per ricevere la prenotazione presso il centro vaccinale e le informazioni sulle procedure di somministrazione via sms o tramite chiamata”, e l’indirizzo, necessario per selezionare l’hub più vicino.

Nel video viene chiesto inoltre a medici e ai farmacisti di ricordare “che la convocazione non sarà immediata e che potrebbe passare un po’ di tempo“. Il numero di cellulare, se inserito sul momento e non memorizzato nel sistema, va verificato inserendo il codice ricevuto via sms, che “sarà valido per soli tre minuti”.