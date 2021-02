ROMA – Sono 15.146 i nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore, per 292.533 test tra antigenici e molecolari. Aumentano leggermente i decessi che arrivano a quota 391. Il tasso di positività è al 5,1% in aumento rispetto al 4,1% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 12.956 per 310.994 tamponi e 336 i morti.

Sono 2.126 le terapie intensive in Italia per Covid, 2 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 18.942 i ricoverati con sintomi, 338 in meno nelle ultime 24 ore.