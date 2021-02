L’infettivologo Bassetti: “Io ministro della Salute? Sarebbe un onore”

ROMA – “Quando ti chiama uno come Draghi non si può mai dire di no, sarebbe un onore servire il mio Paese, ma non ho ricevuto nessuna chiamata”. A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è il virologo Matteo Bassetti.

Come vedrebbe Andrea Crisanti o Ilaria Capua a fare il ministro della Salute? “Mi faccia un’altra domanda”. La riaperture delle piste da sci “non mi sembrano un grande problema, al limite bisogna fare attenzione alle file per gli skilift e le baite. Si dovrebbero limitare gli accessi, acquistando ad esempio i biglietti online per avere numeri certi. Le riaperture delle Regioni – termina il medico – mantenendo le misure che abbiamo, non mi sembrano un grande problema. Fortunatamente ogni giorno da noi stiamo assistendo ad una lenta discesa nei contagi”.

