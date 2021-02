Matilda De Angelis: “Le sagome di Zaki a Sanremo? Ci sta”

BOLOGNA – Le sagome di cartone disegnate con l’immagine di Patrick Zaki ‘sedute’ come pubblico al festival di Sanremo sarebbero “una scelta strana però simbolicamente un richiamo importante”. È il parere di Matilda De Angelis, che affiancherà Amadeus alla conduzione del prossimo festival di Sanremo e che, questa mattina, si è cimentata nella preparazione dei ravioli alla Scuola di sfoglia e cucina tradizionale di Bologna. Ravioli che andranno poi in beneficenza alla mensa delle Cucine popolari.

“Qualcosa si può fare per richiamare l’attenzione sull’argomento, visto che è un argomento estremamente importante e comunque è un evento (Sanremo, ndr) che fa il giro del mondo. Quindi, perché no, ci sta“, spiega De Angelis. La proposta di mettere le sagome di Zaki, disegnate dall’illustratore Gianluca Costantini, è arrivata qualche giorno fa dal portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury e definita da Amadeus “nobile”, in occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse.

