Autonomy of the Central Bank is approved by Congress

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – The House of Representatives (Lower Chamber) approved on Wednesday night (10) the project that gives autonomy to the Central Bank. The text has already been voted in the Senate and has the approval of the Ministry of Economy, now moving to presidential sanction.

The proposal has been discussed nationwide since 1991, but was listed as a priority agenda by President Jair Bolsonaro last week. The measure equates the institution with international authorities and is of great importance to foreign investors.

“It’s a vote that’s been waiting for over 40 years. We had the signal of ensuring the stability and predictability of the entire financial system; and the gesture of the President of the Republic to give up the appointment of the President of the Central Bank helped in the approval”, said Arthur Lira, the president of the lower chamber, after the vote.

One of the main points is the definition that the President of the Central Bank will have a four-year term, not coincident with that of the President of the Republic, with the aim of protecting the body from political pressures. The Central Bank’s priority will be to ensure price stability.

As economy minister Paulo Guedes said at a press conference, this is “a decisive project to ensure monetary stability in the country, to ensure the purchasing power of the currency, wages, pensions and even budget executions.”

BANCO CENTRAL, APPROVATA LA RIFORMA PER L’AUTONOMIA

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Un disegno di legge che conferisce autonomia al Banco Central è stato approvato dalla Camera dei deputati del Brasile. Il testo, che era già stato votato dal Senato e che aveva già l’approvazione del ministero dell’Economia, passa ora al giudizio del presidente Jair Bolsonaro.

La proposta, avallata ieri dai deputati, è discussa fin dal 1991, ma è stata elevata a priorità dell’agenda politica da Bolsonaro la scorsa settimana. Il provvedimento equipara l’istituto di credito alle autorità internazionali ed è da ritenersi di grande rilievo per gli investitori stranieri.



“È una votazione che ha aspettato più di 40 anni” ha affermato il presidente della Camera, Arthur Lira, dopo la sessione di ieri. “Abbiamo avuto il segnale per garantire la stabilità e la prevedibilità di tutto il sistema finanziario e il gesto del presidente della Repubblica di rinunciare alla nomina del presidente del Banco Central ha aiutato nella sua approvazione”.



Uno dei principali punti è rappresentato dalla definizione di un mandato di quattro anni per il presidente del Banco Centrale, che non coinciderà con quello del capo dello Stato, nell’ottica di tutelare l’organizzazione da eventuali pressioni politiche. La priorità del Banco sarà quella di assicurare la stabilità dei prezzi.

Il ministro dell’Economia, Paulo Guedes, ha dichiarato in conferenza stampa che il disegno di legge è “un progetto decisivo per garantire stabilità monetaria al Paese e per garantire potere il potere d’acquisto della moneta, degli stipendi, delle pensioni e persino delle esecuzioni di bilancio”.



AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL É APROVADA PELO CONGRESSO

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (10) o projeto que dá autonomia ao Banco Central. O texto já foi votado no Senado e tem o aval do Ministério da Economia, passando agora para sanção presidencial.

A proposta é discutida em âmbito nacional desde 1991, mas foi listada como pauta prioritária pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. A medida equipara a instituição às autoridades internacionais e é de grande importância para os investidores estrangeiros.

“É uma votação que está esperando há mais de 40 anos. Tivemos a sinalização da garantia da estabilidade e previsibilidade de todo sistema financeiro; e o gesto do presidente da República em abrir mão da nomeação do presidente do Banco Central ajudou na aprovação”, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, após a votação.

Um dos principais pontos é a definição de que o presidente do Banco Central terá mandato de quatro anos, não coincidente com o do presidente da República, com o objetivo de proteger o órgão de pressões políticas. A prioridade do Banco Central será assegurar a estabilidade dos preços.

Segundo afirmou em coletiva de imprensa o ministro da Economia, Paulo Guedes, este é “um projeto decisivo para garantir estabilidade monetária do país, para garantir o poder de compra da moeda, dos salários, das aposentadorias e até das execuções orçamentárias”.