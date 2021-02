Salvini a Grillo: “Le regioni governate dalla Lega sono le più green”

ROMA – “Grillo sostiene che la Lega non capisce di ambiente? Non conosce i dati, le regioni governate dalla Lega sono le più avanzate in Italia per raccolta differenziata, per economia circolare, per leggi contro la cementificazione e per rispetto dell’ambiente”, dichiara Matteo Salvini, parlando ai cronisti a piazza Montecitorio. Il leader della Lega aggiunge: “Grillo non governa nessuna delle regioni italiane e quindi non lo sa, ma lo invito a fare un giro tra i comuni più virtuosi d’Italia che sono gestiti dalla Lega”.

SALVINI: “CON IL NUOVO GOVERNO L’ITALIA TORNA A VIVERE”

“Spero che finalmente riparta un Governo che rimetta al centro il lavoro e i lavoratori non la legge elettorale. In cui non ci saranno nuove tasse, si riapriranno i cantieri fermi e partirà un piano vaccinale serio, non alla Arcuri. In questa splendida giornata di sole l’Italia torna a vivere”.