Tg Cultura, edizione dell’11 febbraio 2021

– NEL 2020 VISITATORI DEI MUSEI STATALI CALATI DEL 75%

Nel 2020 il calo medio dei visitatori nei musei statali è stato del 75% rispetto al 2019, con un crollo degli incassi da 240 a 60 milioni di euro. “Per superare questa crisi, è necessario che i luoghi della cultura ripensino la loro funzione, trasformandosi in centri aperti alla comunità per molteplici attività”, ha detto Massimo Osanna, da settembre direttore generale dei musei statali italiani. In particolare, il Museo egizio di Torino ha accusato un calo del 70%, le Gallerie dell’Accademia di Venezia del 68%, gli Uffizi del 70%, il Colosseo dell’80%, il Parco archeologico di Pompei dell’85% e il Museo archeologico di Reggio Calabria del 75%.

– POMPEI A ROMA, AL COLOSSEO LA GRANDE MOSTRA

‘Pompei 79 d.C. Una storia romana’ è la grande mostra che resterà aperta al secondo ordine del Colosseo fino al 9 maggio 2021. Una storia mai tentata prima del lungo rapporto tra Roma e Pompei, che prova a restituire in maniera compiuta il complesso dialogo che lega le due realtà più famose dell’archeologia italiana, dalla Seconda guerra sannitica all’eruzione del 79 d.C. Le circa 100 opere esposte illustrano in maniera emblematica il dialogo tra i due centri, facendo emergere il progressivo allineamento di Pompei ai modelli culturali che si impongono a Roma.