La sfida delle quote rosa in sanità: “Solo 5 le ‘primario’ in Italia”

MILANO – “La Golfo-Mosca è legge dello stato, ma le quote rosa nella sanità sono ancora poco diffuse, dalle commissioni esaminatrici nei concorsi per medici primari ai vertici delle società scientifiche gli uomini sono la netta maggioranza. Basti pensare che le donne primario chirurghe in Italia sono soltanto cinque“. Micaela Piccoli, vice presidente della Società italiana di chirurgia (Sic), apre il fronte quote rosa in sanità nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio, promosso da Medtronic “Women Leader in HealthCare” all’XValue Lab di Milano.

Obiettivo dell’evento: far confrontare e mettere ‘in connessione’ nove donne che ricoprono ruoli apicali in ambito sanitario. Le materie di confronto non mancano: si va dall’empowerment, alla conciliazione famiglia-lavoro, dal fare squadra al networking fino al tutoraggio. Ma soprattutto lanciare il primo network, promosso dalla società biomedicale Medtronic, per ideare e realizzare progetti innovativi sulla leadership delle donne nella sanità.

“Nelle commissioni dei concorsi per medici primari ospedalieri le quote rosa sono a discrezione delle Regioni: l’Emilia Romagna le prevede, come la Calabria, altre Regioni no”, spiega Piccoli anche in riferimento alla Lombardia. La legge Golfo Mosca del 2011 prevedeva all’interno dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa almeno il 33% (un terzo) di posti riservati alle donne. La legge finora ha funzionato, tanto che l’Italia è passata dal 5% nel 2011 delle manager di alto profilo al 38% di oggi, superando la media dei paesi europei che si attesta intorno al 24%. Tuttavia, entrate per legge nei consigli di amministrazione, le donne restano comunque in gran parte escluse dai ruoli di vertice in altri settori, come quello sanitario.

In ambito sanitario l’affermazione delle donne è storicamente complessa e per molti anni le differenze di genere hanno evidenziato una difficoltà di accesso delle stesse alla sala operatoria e da lì alle posizioni dirigenziali, alle quali molte sono state costrette a rinunciare. Un dato che fa riflettere, laddove le ricerche sul lavoro ospedaliero sono concordi nell’affermare che non solo le donne ottengono risultati indistinguibili da quelli dei colleghi uomini, ma mostrano anche maggiori capacità relazionali ed empatiche con pazienti e colleghi rispetto ai maschi, permettendo in molti casi migliori cure per il paziente.

Secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dal ministero della Salute, in Italia nel 2017 i medici assunti erano 125.307, di cui solo 45.701 donne (poco più di un terzo). Quasi tutti i medici erano a tempo pieno. Ma sui 956 assunti part-time, ben 873 erano donne.