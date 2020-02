ROMA – Serata ricca di appuntamenti: politica, film e reality show.

Ines, giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, vive nello stesso palazzo di Alfredo, un ingegnere che sta mettendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi proprio a casa dell’odiato ingegnere, che viene scambiato per il fidanzato.

Rai 2

Pechino Express | 21.20

Al via l’ottava edizione di ‘Pechino Express.’, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia. Costantino della Gherardesca conduce lo spettatore – nel corso delle 10 puntate – in un viaggio di 7000 km attraverso l’Oriente e le sue stagioni: dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all’inverno della Corea del Sud. Protagonista della gara un cast eterogeneo, composto da 10 coppie, pronto a mettersi in gioco: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Rai 3

#Cartabianca | 21.45 Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rete 4

Fuori dal coro | 21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.