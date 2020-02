Coronavirus, Spallanzani: “Lieve miglioramento per la coppia di cinesi, scendono a 13 i ricoverati”

ROMA – Sono in lieve miglioramento le condizioni della coppia di cittadini cinesi positivi al Coronavirus e ricoverati nella terapia intensiva dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. È quanto si legge nell’ultimo bollettino medico.



“In maniera particolare- si legge – il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata”.

Nel bollettino si legge anche che il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, “continua ad essere in buone condizioni generali”.



Restano tredici i pazienti ricoverati all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Tre sono i casi confermati, nove sono i pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici. Continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti primari dei due coniugi cinesi.