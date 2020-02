Zingaretti contro Italia viva: “Renzi fa un favore a Salvini”

ROMA – “La maggioranza ha molto da fare. Italia viva ha voluto il governo con i Cinque stelle, a parole è nata per allargare il campo ai moderati contro Salvini. Oggi è la principale causa di fibrillazione di questo campo e sta facendo un favore a Matteo Salvini“. Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine di un evento nella sede di Lazio Innova, a Roma.

Quello di Italia viva “lo chiamerei un fallimento strategico, che però non deve essere scaricato sugli italiani. Capisco che i sondaggi vanno male, ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani”, insiste Zingaretti.

“Vedo che Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno zitti. Forse- ha aggiunto- perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcun altro. E questa situazione sta diventando veramente insopportabile, non per il Pd, ma per le italiane e gli italiani che chiedono un governo di persone serie”.