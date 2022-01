Vaccino, Figliuolo: “In arrivo 4 milioni di dosi”

ROMA – “Sono circa 4 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle regioni/province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio. In particolare saranno consegnati circa un milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di preparato pediatrico Pfizer“. È quanto si legge in una nota della struttura del commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. Nel testo è infine riportato che “nella giornata di ieri è stata oltrepassata la soglia delle 610mila somministrazioni, con circa 64mila prime dosi, di cui oltre 19mila a favore degli over 50; le seconde dosi sono state 56mila mentre le dosi booster hanno superato quota 490mila”.

