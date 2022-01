Anche in Calabria per uscire dalla quarantena Covid basterà un test rapido

REGGIO CALABRIA – Per uscire dalla quarantena o dall’isolamento post Covid-19 in Calabria basterà un test rapido. Lo ha stabilito la Regione con un’ordinanza del presidente Roberto Occhiuto nella quale evidenzia come “non sarà necessaria la conferma con un test molecolare”. La misura riallinea la Calabria con le altre regioni italiane e nello specifico “è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati”.



L’ordinanza potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche a seconda dell’andamento della pandemia e del sopravvento di nuove disposizioni governative. In Calabria sono attualmente abilitati all’esecuzione dei test rapidi i dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati e/o autorizzati con il Servizio sanitario regionale, le farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.