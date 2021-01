Presentata al Congresso Usa la richiesta di impeachment per Trump

ROMA – Un progetto di risoluzione per la messa in stato di accusa di Donald Trump è stato presentato oggi al Congresso degli Stati Uniti dai deputati democratici. Nel testo, diffuso dall’ufficio della speaker Nancy Pelosi, si dice di “una nazione in preda all’orrore” e si sostiene che il presidente uscente “non è in grado di adempiere con successo ai doveri e ai poteri derivanti dal suo incarico”. Trump è accusato di “aver istigato rivoltosi e insorti a marciare sul Campidoglio e a battersi” in occasione della manifestazione di mercoledì scorso. A motivare la richiesta di impeachment anche “almeno tre tentativi di ingerire nel voto legittimo e nel processo della sua certificazione in Georgia”.

Nel documento si fa appello al vicepresidente Mike Pence affinché invochi il 25° emendamento della Costituzione per destituire Trump. I deputati democratici hanno comunque riferito della loro intenzione di procedere con la richiesta di impeachment in qualunque caso. La seduta del Congresso è stata aggiornata meno di 15 minuti dopo la presentazione del progetto di risoluzione, su richiesta di un deputato repubblicano della West Virginia.

