Tg Lazio, edizione dell’11 gennaio 2021

PROTESTA STUDENTI ROMANI: LAVORIAMO PER RIENTRO IN SICUREZZA

Lunedì di protesta per le scuole di Roma. Centinaia di studenti hanno messo in atto una serie di azioni dimostrative davanti alle scuole per spiegare le ragioni dello sciopero dalla Didattica a distanza e per chiedere un rientro in sicurezza al più presto. Non piacciono i doppi orari di ingresso fissati dalla Prefettura, né agli studenti né ai docenti. Striscioni, cori e slogan anche davanti il ministero dell’Istruzione. Gli istituti superiori ripartiranno in presenza il 18 gennaio, come da ordinanza regionale, ma non è escluso un ennesimo rinvio a causa dell’aumento dei contagi per Covid.

ORDINE MEDICI ROMA: PLATEAU IN LIEVE ASCESA, LAZIO RISCHIA ‘ROSSO’

“Il Lazio sicuramente rischia ‘l’arancione’, ma un ingresso in zona ‘rossa’ non possiamo escluderlo”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, spiegando che “in questo momento c’è una platea lievemente in ascesa e abbiamo un aumento del numero dei ricoveri. Questa sarà la settimana decisiva perchè vedremo i risultati delle feste natalizie”. Intanto prosegue spedita la vaccinazione. Finora sono state oltre 71mila le dosi somministrate, di queste il 61 per cento alle donne e il 39 per cento agli uomini.

FREDDO, FEDERALBERGHI: DISPONIBILI AD ACCOGLIERE CLOCHARD

“Siamo disponibili ad accogliere le persone senza fissa dimora nelle nostre strutture, ma il Comune di Roma si faccia sentire, non possiamo sostituirci alle istituzioni”. Con queste parole Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, ha risposto all’appello lanciato dalla Comunità di Sant’Egidio, che ha chiesto di mettere a disposizione per i clochard gli edifici pubblici e gli alberghi attualmente chiusi per il Covid-19, a fronte di un indennizzo. “Se il Comune di Roma ci chiama, noi siamo pronti- ha aggiunto Roscioli- ma si tratta di persone fragili e servono specifiche responsabilità e competenze”.

RIFIUTI, ECCO NUOVO REGOLAMENTO: ARRIVA ISPETTORE AMBIENTALE

Il nuovo ispettore ambientale, l’aggiornamento delle sanzioni, la parte relativa al plastic free e il nuovo glossario per classificare le modalità di raccolta. Sono i principali punti del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani che questa mattina è stato presentato e votato in commissione Ambiente del Comune di Roma. Il precedente regolamento comunale era datato 2005. La grande novità è quella dell’ispettore ambientale, una figura che avrà il compito di controllare il corretto conferimento dei rifiuti. Nel regolamento, inoltre, c’è il divieto di conferire a Roma rifiuti di altri Comuni e l’obbligo di utilizzare sacchi trasparenti per l’indifferenziato.